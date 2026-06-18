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El equipo de básquet sobre silla de ruedas CRIGAL vive uno de los momentos más importantes de su historia deportiva. Con una trayectoria marcada por la inclusión, el esfuerzo y la superación, la institución santacruceña logró un resultado histórico al clasificarse entre los ocho mejores equipos de Argentina, obteniendo el pase al denominado “Súper 8” nacional.

La clasificación llegó luego del torneo disputado los días 13 y 14 de junio de 2026 en Santa Fe, donde CRIGAL representó a Río Gallegos y a toda la provincia de Santa Cruz con un enorme compromiso deportivo. El logro adquiere un valor aún mayor al tener en cuenta las condiciones en las que el equipo afrontó la competencia: con solamente cinco jugadores disponibles y sin contar con suplentes, debido a las dificultades económicas que atraviesa la institución.

A pesar de esa realidad, el plantel demostró carácter, preparación y un espíritu de lucha que permitió competir de igual a igual frente a equipos de todo el país. El esfuerzo de cada integrante se transformó en una verdadera muestra de que la pasión por el deporte puede superar cualquier obstáculo.

En este contexto, CRIGAL presentó la campaña solidaria “Un Millón de Gracias”, una iniciativa que representa el agradecimiento profundo hacia todas aquellas personas e instituciones que acompañan al equipo, y que al mismo tiempo establece una meta concreta: reunir un aporte de $1.000.000 por única vez para poder afrontar las necesidades actuales y continuar participando en la etapa final de la competencia nacional durante 2026.

“El dinero recaudado será destinado principalmente a cubrir gastos indispensables para la continuidad deportiva del equipo, como traslados, alojamiento y alimentación en los viajes a torneos nacionales, materiales de entrenamiento, reparación y mantenimiento de las sillas de ruedas deportivas, indumentaria y elementos de seguridad. Además, permitirá avanzar en uno de los grandes objetivos de la institución: sumar nuevos jugadores y conformar un plantel más completo que pueda contar con suplentes” detalló Luciano.

Además, destacó que el acompañamiento económico también representa una oportunidad para generar una alianza con un fuerte impacto social.

“Las empresas y organizaciones que decidan acompañar el proyecto tendrán presencia a través de la marca en camisetas, banderas y materiales de difusión, además de menciones en redes sociales y medios de comunicación locales y provinciales”.

El equipo también asumió el compromiso de brindar transparencia sobre el destino de los fondos recibidos y realizar una rendición detallada de cada aporte, como muestra de responsabilidad y compromiso con quienes decidan formar parte de esta iniciativa.

Más allá de los resultados deportivos, CRIGAL representa una historia de inclusión, perseverancia y trabajo colectivo. Cada entrenamiento, cada viaje y cada partido reflejan el esfuerzo de un grupo que lleva el nombre de Río Gallegos y de Santa Cruz a distintos escenarios del país, demostrando que el deporte adaptado es una herramienta fundamental para construir oportunidades y derribar barreras.

Con la campaña “Un Millón de Gracias”, CRIGAL busca sumar nuevos aliados para continuar escribiendo su historia y llegar al desafío más importante del año.

Quienes deseen colaborar o conocer más información pueden hacerlo a través de Vanesa Salcedo – Capitana de CRIGAL al teléfono 2966 781999 o al correo crigalhayfuturo@hotmail.com.