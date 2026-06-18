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La jornada deportiva dará inicio con el pesaje oficial previsto para las 13:00 horas, momento en el que quedarán habilitados los competidores para participar del selectivo local, que se desarrollará hasta las 15:00 horas. A partir de los resultados obtenidos en esta instancia, se aguardará la convocatoria provincial oficial que emitirá la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Cruz, donde continuará el proceso clasificatorio rumbo a la competencia nacional.

El encuentro contará con la participación de representantes de diferentes instituciones deportivas de la ciudad, entre ellas la Asociación Shotoyuku Santa Cruz, con sus delegaciones pertenecientes al Atlético Boxing Club, Dojo Samurái Río Gallegos del Centro Chileno, Club Independiente Río Gallegos y Club Boca Río Gallegos; además de la Asociación Dojo Bushido, Dojo Furriol y el Centro de Empleados de Comercio.

Durante la competencia se definirán los atletas que ocuparán las plazas disponibles para representar a Río Gallegos en la siguiente instancia. Serán seleccionados cuatro competidores masculinos y cuatro competidoras femeninas en sus respectivas categorías de peso y modalidades, contemplando tres categorías de Kumite por peso y una plaza exclusiva para Kata individual por género.

En la rama femenina participarán Daniela Elizabeth Torres, representante de la Asociación Dojo Bushido. Del Dojo Furriol estarán Morena Valentina Muñoz, Jazmín Aldana Márquez Ocampo y Sana Irene Aquino, del Dojo Samurái Río Gallegos Antonella Nicolás Garay Mansilla, también del Dojo Samurái Río Gallegos junto a Aylen Fernanda Luna, Briana Andrada y Constanza Pachila, representantes del Atlético Boxing Club.

Por el lado masculino competirán Ignacio Michelini, Santino Báez y Santino Cejas, del Dojo Samurái Río Gallegos además de Itan Polke y Alejo Camporro, pertenecientes al Atlético Boxing Club.

Con esta instancia clasificatoria, el karate de Río Gallegos inicia un nuevo desafío deportivo en el camino hacia los Juegos Deportivos Nacionales Evita, destacando el trabajo conjunto de las instituciones, entrenadores y deportistas que impulsan el crecimiento de esta disciplina en la provincia de Santa Cruz.