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Luego de un 2025 consagratorio, Thiago Díaz vuelve a ponerse en modo competencia con un nuevo objetivo: ser protagonista en el Campeonato Argentino de Karting. El representante de Río Gallegos llegó a Río Cuarto para disputar la primera fecha del certamen nacional con los motores OKN, en un desafío que lo encuentra nuevamente entre los principales candidatos.

“Llegamos el día martes a Río Cuarto para la primera fecha del Campeonato Argentino de Karting con los motores OKN. Va a ser un ‘finde’ que va a estar muy bueno, va a ser muy positivo y ojalá con todos los éxitos que podamos”, expresó el joven piloto santacruceño antes del inicio de la actividad oficial.

Díaz llega a esta nueva temporada con el impulso de haber conseguido el título argentino en la temporada pasada y con la mirada puesta en repetir el protagonismo. “Mi actividad de karting este año comenzó hace 2 o 3 semanas en la IAME Series, un Pre Argentino que se hizo en el kartódromo de Zárate. Pero ahora lo que tengo planeado y en mente es el argentino para poder luchar y ganarlo”, señaló.

El campeonato tendrá un calendario reducido y una exigencia máxima: “Son tres fechas y somos 18 pilotos creo, así que es muy importante estar firme”, explicó.

El piloto también destacó el crecimiento de las categorías nacionales y las nuevas posibilidades que aparecen para quienes logran destacarse. “Este año se abrieron nuevas puertas para poder viajar afuera. Las categorías empezaron a ser más vistas, así que tenés la posibilidad de que, si salís campeón poder ir a correr afuera”, afirmó.

Consciente del nivel competitivo, Díaz sabe que cada detalle puede marcar la diferencia: “Hay que estar siempre muy al límite batallando”.

Preparación y un equipo clave

El trabajo previo a cada fecha es una parte fundamental para llegar con chances de pelear adelante. “Siempre una semana antes o en la semana de carrera venimos a practicar. Desde el día miércoles se habilitaron las pruebas en Río Cuarto, así que giramos ayer, hoy y mañana ya tenemos pruebas oficiales con sensores. El sábado la clasificación, dos mangas, el sprint y el domingo la final”, detalló.

Detrás del piloto hay una estructura que sostiene el proyecto deportivo. Thiago remarcó especialmente el acompañamiento de su familia y sus sponsors: “Es un trabajo enorme que hace mi vieja, mi viejo, la gente que los ayuda, los sponsors, siempre están presentes para darme una mano y al pie del cañón”.

Además, valoró el vínculo con su equipo, encabezado por Agustín Huecke: “Mi equipo es el de Agustín Huecke. Es un equipo donde hay muy buena onda, muy buena gente y dónde está mi mejor amigo, que nos conocemos hace muchos años, es como un hermano. Saber que tenemos el mismo pensamiento, que vemos las cosas de la misma forma, ayuda un montón para el progreso del auto y del equipo”.

Río Cuarto, un circuito especial

El trazado cordobés es conocido por su velocidad y exigencia, una combinación que representa un nuevo desafío para Díaz. “El circuito de Río Cuarto es muy lindo pero muy castigador, ante todo porque es muy rápido. Ya es la cuarta vez que vengo, siempre presente para pelear, pero nunca pude tener la suerte de poder cerrar el ‘finde’. Ojalá esta vez se nos pueda dar y cerrar la mala racha”, manifestó.

Sobre las condiciones del circuito, agregó: “Se mantiene muy bien la pista, los cortes son hermosos, el asfalto castiga la goma, pero no hay pozos, no hay roturas, los cordones siempre pintados”.

Thiago Díaz buscará quedarse con la primera fecha del Campeonato Argentino de Karting.

El vínculo con Río Gallegos

Aunque su calendario deportivo lo mantiene lejos de su ciudad, Thiago sigue atento al crecimiento del karting en la capital santacruceña. “No estuve últimamente por Río Gallegos. Tal vez pase en vacaciones de invierno y quien te dice si para la fecha de invitados de karting no aparezca a correr”, contó.

También destacó la evolución de la actividad local: “Me pone muy contento que siga creciendo el karting en Río Gallegos. Es lindo volver a tener esa energía de kartódromo que conocí cuando era chico. Y es muy lindo saber que hay mucha gente que se está sumando para que la categoría siga creciendo”.

Antes de afrontar la competencia, el piloto dejó un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañan: “Agradecer a mis papás, a toda la gente de Río Gallegos que nos da una mano para que pueda estar acá, a la gente que me apoya y me manda su mensaje deseándome suerte. Gracias a todos”.

La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports 3 y del canal oficial de YouTube del Argentino de Karting, donde Thiago Díaz buscará comenzar de la mejor manera un nuevo camino hacia otro gran objetivo deportivo.