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El Torneo Clausura 2026 de Primera División de la Liga de Fútbol Sur entra en su etapa más determinante. Este domingo 15 de noviembre, cuatro de los principales protagonistas del campeonato saldrán a la cancha con un mismo objetivo: conseguir el pasaporte a la gran final y quedar a un paso de la consagración.

La jornada tendrá como escenario la cancha de Boca Río Gallegos, donde se disputarán los dos encuentros correspondientes a las semifinales del certamen. La programación comenzará a las 15 horas con un atractivo enfrentamiento entre Bancruz y Boxing Club, mientras que desde las 17 será el turno del dueño de casa frente a Unión Petroleros Privados (UPP).

La primera semifinal tendrá como protagonistas a dos equipos de gran recorrido en el fútbol local. Bancruz llegará a esta instancia después de haber demostrado regularidad durante la fase clasificatoria, en la que terminó como el mejor equipo de la competencia, con 19 puntos. En los cuartos de final, el conjunto bancario ratificó sus aspiraciones al superar por 3 a 1 a Ferro YCF, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores.

El “azzurro” tendrá un díficil compromiso frente al Boxing Club, campeón del Torneo Apertura.

Del otro lado estará Boxing Club, que consiguió su clasificación con una importante victoria en el clásico frente a Hispano Americano. El “albiverde” se impuso por 3 a 1 en condición de visitante, con una destacada producción ofensiva sobre el cierre de la primera etapa, cuando consiguió marcar tres goles que terminaron siendo determinantes para encaminar el resultado. El equipo dirigido por Matías Clavel llega así con la ilusión de dar otro paso hacia el título.

El segundo encuentro de la tarde tendrá frente a frente a Boca Río Gallegos y Unión Petroleros Privados, dos conjuntos que también debieron atravesar compromisos exigentes para alcanzar esta instancia.

El “xeneize” obtuvo su clasificación luego de eliminar a Unión Santacruceña en una definición cargada de tensión. Tras igualar 1 a 1 durante los 90 minutos reglamentarios, Boca se impuso por 6 a 5 en la tanda de penales y aseguró su lugar en semifinales. Además, había cerrado la fase regular en el segundo puesto, con 17 unidades, apenas dos por detrás de Bancruz, una muestra de su protagonismo a lo largo del campeonato.

Boxing intentará alcanzar una final más del torneo doméstico cuando se mida con Bancruz a partir de las 15 horas.

Por su parte, Unión Petroleros Privados consiguió el último boleto disponible para esta instancia en un encuentro muy disputado frente a Escorpión FC. El “lobo” se quedó con la victoria por 1 a 0 gracias a un agónico tanto de Javier Melin, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores y mantener viva la ilusión de pelear por el campeonato.

De esta manera, los cuatro equipos llegan a las semifinales después de superar diferentes obstáculos y con argumentos para ilusionarse con la clasificación. Bancruz intentará hacer valer la regularidad que mostró durante la fase inicial; Boxing buscará prolongar el impulso conseguido en el clásico; Boca intentará aprovechar su condición de local y UPP procurará continuar con su camino ganador.

Con dos cruces atractivos y un lugar en la definición en juego, el fútbol de Río Gallegos vivirá este domingo una de las jornadas más esperadas del calendario local. La expectativa está puesta en conocer a los dos equipos que mantendrán encendida la ilusión de levantar el trofeo del Clausura 2026 “René Peneca Muñoz”.

El “lobo” petrolero tendrá un duro encuentro contra el dueño de casa.