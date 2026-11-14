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Llegó la hora de dar el último paso. Hispano Americano de Río Gallegos afrontará este sábado uno de los compromisos más importantes de su recorrido en el Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026. Desde las 19:00, en la cancha de Camioneros de Río Grande, el conjunto santacruceño disputará la revancha de las semifinales de la Región Patagónica con un objetivo claro: sellar la clasificación a la final.

Y tiene argumentos para ilusionarse. En el encuentro de ida, disputado el 31 de octubre en el estadio Gustavo Soules de Río Gallegos, el Celeste consiguió una contundente victoria por 3 a 0 que lo dejó muy bien posicionado de cara a la definición. La gran figura de aquella noche fue Jimena Ojeda, quien tuvo una actuación extraordinaria y convirtió los tres tantos del equipo dirigido por el cuerpo técnico encabezado por Pablo Aroca y Fernando Granatelli.

La diferencia conseguida en casa representa una ventaja importante, pero en Hispano saben que todavía queda un partido por delante. Enfrente estará un Camioneros que buscará hacerse fuerte ante su gente y tendrá la obligación de asumir el protagonismo para intentar revertir una serie que quedó cuesta arriba.

El mensaje desde el cuerpo técnico fue claro después de la victoria en Río Gallegos. Aroca valoró el resultado, aunque pidió mantener los pies sobre la tierra: “Sacamos una buena diferencia, pero esto no termina acá. Todavía quedan 90 minutos”, había advertido el entrenador en diálogo con LU12 AM680.

La declaración resume el desafío que tendrá el conjunto santacruceño: administrar la ventaja, sostener la concentración y aprovechar los espacios que pueda dejar un rival obligado a buscar el arco contrario.

El equipo femenino de Camioneros de Río Grande irá por la hazañ: debe revertir un 0-3.

En el partido de ida, Hispano encontró dificultades durante la primera mitad frente a un adversario que, según explicó su entrenador, cuenta con futbolistas experimentadas y buenas condiciones individuales para resolver situaciones en el uno contra uno. Sin embargo, el equipo logró ponerse en ventaja desde el punto penal y, después del descanso, mejoró su funcionamiento para ampliar la diferencia y terminar celebrando un 3-0 que lo acercó considerablemente a la final.

El protagonismo de Jimena Ojeda fue determinante, pero el rendimiento colectivo también tuvo un papel central. Hispano mostró capacidad para adaptarse a las exigencias de un encuentro eliminatorio, ajustar detalles durante el desarrollo del juego y aprovechar sus oportunidades.

El equipo santacruceño llega a esta instancia después de un recorrido que también tuvo obstáculos importantes. En las rondas anteriores consiguió superar a Boxing Club, en una definición por penales después de igualar la serie, y posteriormente dejó en el camino a Talleres de Caleta Olivia. Ahora tiene por delante el último desafío de esta llave para intentar instalarse entre los dos mejores de la Patagonia.

Otro aspecto que explica el presente del Celeste es el trabajo que viene realizando en el fútbol femenino. En su análisis posterior al triunfo frente a Camioneros, Aroca destacó la juventud del plantel, el conocimiento que existe entre las jugadoras y un proceso formativo que comenzó hace varios años en los gimnasios municipales de Río Gallegos, particularmente en el gimnasio 17 de Octubre.

El entrenador contó que muchas de las futbolistas que hoy integran el equipo comenzaron a entrenar bajo su conducción cuando tenían apenas 11 o 12 años. Esa historia compartida constituye una de las fortalezas del grupo, que combina juventud, sentido de pertenencia y experiencia para afrontar una competencia de estas características.

También resaltó el trabajo conjunto con Fernando Granatelli, Gabriel Soto y el resto del cuerpo técnico, además del esfuerzo institucional que implica sostener una participación federal y organizar los viajes de una delegación de aproximadamente 21 o 22 personas.

Del otro lado de la llave, Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia ya aseguró su lugar en la final patagónica después de superar a Deportivo Rincón. Por eso, el encuentro de este sábado tiene un atractivo adicional: Hispano sabe que, si logra sostener la diferencia y superar a Camioneros, tendrá como próximo desafío la definición regional frente al conjunto comodorense.

La posibilidad de disputar esa final representa una enorme motivación para el fútbol femenino de Hispano Americano y para el deporte de Santa Cruz. El “celeste” está ante una oportunidad importante de seguir proyectando el trabajo de sus jugadoras en el ámbito nacional y de coronar una campaña que lo tuvo como protagonista desde las primeras instancias.

Este sábado, desde las 19:00, en Río Grande, se jugarán mucho más que 90 minutos. Hispano lleva una ventaja de tres goles, tiene la ilusión intacta y está a un paso de conseguir el boleto a la final de la Patagonia.

La misión está planteada: defender la diferencia, sostener el sueño y traer la clasificación a Santa Cruz. Hispano va por la final.