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El fin de semana en Punta Arenas estuvo marcado por un desafío deportivo de máxima exigencia para Hispano Americano. El equipo afrontó una intensa programación de cinco partidos en menos de 30 horas, una situación poco habitual que puso a prueba tanto la preparación física como la fortaleza mental de cada uno de sus integrantes.

La actividad comenzó el sábado a las 19:30, cuando se enfrentó al seleccionado de Chile. Sin embargo, la mayor exigencia llegó durante la jornada del domingo, que concentró los cuatro encuentros restantes, disputados a las 9:30 contra UMAG, a las 13:00 contra CORDENAP, a las 16:30 contra INACAP y a las 20:00 contra Sokol.

En ese exigente recorrido, el conjunto logró quedarse con cuatro victorias, un resultado que adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta la seguidilla de compromisos y el escaso tiempo de recuperación entre cada presentación.

Uno de los encuentros más destacados fue el disputado ante INACAP, correspondiente al cuarto partido de la serie. En ese compromiso, el equipo llegó a estar 17 puntos abajo, pero logró revertir el marcador y terminó imponiéndose por 10 unidades, en una muestra de carácter, perseverancia y determinación.

Más allá de los resultados, el balance del fin de semana deja como principal aspecto para destacar el enorme esfuerzo realizado por los jugadores. Disputar cinco encuentros en menos de 30 horas representó un desafío físico extraordinario, que exigió al máximo a todo el plantel.

La experiencia en Punta Arenas dejó cuatro triunfos y una demostración de compromiso colectivo. Un fin de semana de esos que merecen ser destacados, no solamente por los resultados obtenidos, sino también por el sacrificio y la entrega de quienes afrontaron una competencia de exigencia poco frecuente.