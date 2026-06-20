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La santacruceña Sofía Orquera volvió a dejar su huella en el deporte adaptado nacional al integrar el seleccionado argentino femenino de goalball que participó del IBSA Goalball World Championship 2026, disputado en Hangzhou, China.

La jugadora de Caleta Olivia fue una de las representantes argentinas en la máxima competencia internacional de la disciplina, formando parte del plantel de Las Topas, que enfrentó a algunas de las principales potencias mundiales del goalball y finalizó su participación en el 16° puesto.

El camino de Argentina comenzó el 10 de junio frente a Israel, en un partido de gran exigencia que terminó con derrota por 12 a 2. A pesar del resultado, el conjunto nacional mostró actitud y compromiso en su estreno mundialista, dejando una imagen de lucha permanente ante un rival de alto nivel.

Sofía Orquera representante santacruceña en el Mundial de Goalball.

Un día después llegó el cruce frente a Estados Unidos, una de las selecciones más poderosas del circuito internacional. Las norteamericanas se impusieron por 10 a 1, en un encuentro en el que Orquera tuvo participación durante el segundo tiempo junto a Milagros Porretta. El único tanto argentino fue convertido por Porretta mediante un penal.

La fase de grupos concluyó el 12 de junio con una derrota por 6 a 0 frente a Corea del Sur. En ese encuentro, la representante santacruceña volvió a sumar minutos al ingresar durante la primera mitad, ratificando la confianza del cuerpo técnico en su aporte dentro de la rotación del equipo.

Tras no conseguir la clasificación a los cuartos de final, Las Topas pasaron a disputar la ronda de reclasificación. Allí, el conjunto nacional enfrentó a Ucrania en busca de mejorar su ubicación final en el certamen. El partido terminó 6 a 2 para las europeas, pero dejó una actuación destacada de Orquera, quien fue titular junto a Mailén Benítez y Mariela Almada en el inicio del encuentro.

El cierre de la participación argentina llegó el 15 de junio frente a México. Aunque el resultado fue adverso por 5 a 2, el partido tuvo un significado especial para la deportista santacruceña. Sofía Orquera integró la formación inicial y anotó uno de los dos goles argentinos mediante un lanzamiento penal, compartiendo la cuenta goleadora con Mariela Almada.

Con la experiencia acumulada en China y el aprendizaje que deja enfrentar a las mejores selecciones del mundo, Sofía Orquera y Las Topas ya comienzan a mirar hacia los próximos desafíos internacionales, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento del goalball argentino y continuar llevando la bandera nacional a los escenarios más importantes del deporte adaptado.