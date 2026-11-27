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Hay historias del fútbol que parecen destinadas a repetirse. Y cuando los protagonistas son padre e hijo, con la misma posición dentro de la cancha y defendiendo los colores de equipos de una misma ciudad, la coincidencia adquiere un significado especial.

Ignacio Aversa, actual futbolista de Escorpión de Río Gallegos, fue parte del equipo que consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), en Comodoro Rivadavia, por el Torneo Regional Federal Amateur. El resultado tuvo un antecedente familiar que motivó una charla especial en los estudios de LU12 AM680: su padre, Tony Aversa, también había conseguido una victoria en territorio comodorense, jugando como defensor de Bancruz frente a Jorge Newbery, en la temporada 1989/90 del Torneo del Interior, Región Sur.

Dos generaciones, una misma posición y un escenario futbolístico que volvió a ser testigo de una victoria de un representante de Río Gallegos.

Tony Aversa construyó prácticamente toda su carrera futbolística en Bancruz. Comenzó a jugar en la institución a los 12 o 13 años, en la escuelita que conducía Lobo Pereira, y permaneció allí hasta los 37 años. Aunque inicialmente se desempeñaba como delantero, su altura y capacidad física hicieron que Pereira comenzara a probarlo en posiciones defensivas. Primero como marcador de punta y luego consolidándose en la última línea.

El equipo de Bancruz en la temporada 89/90, en el estadio Anibal Rey Méndez de Ferro YCF.

Su identificación con Bancruz fue absoluta. Apenas tuvo una breve experiencia en Independiente, cuando fue convocado para disputar algunos encuentros de un torneo regional, pero su historia deportiva quedó ligada al club auriazul.

Durante la entrevista, Aversa recordó especialmente la campaña de la temporada 1989/90, cuando Bancruz protagonizó una destacada participación en el Torneo del Interior, representando al fútbol de Río Gallegos en la Región Sur.

El recorrido de aquel equipo fue verdaderamente destacado. Bancruz comenzó superando a Alas Argentinas de Bariloche, con dos victorias contundentes: 3-0 en la ida y 3-1 en la revancha. En la segunda etapa llegó uno de los desafíos más importantes: Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Después del empate 1-1 en Río Gallegos, el conjunto santacruceño consiguió imponerse 1-0 como visitante y logró la clasificación.

Fue precisamente ese triunfo en Comodoro el que hoy adquiere un valor especial al relacionarlo con la reciente victoria de Escorpión, protagonizada por su hijo Ignacio.

Posteriormente, Bancruz eliminó a Argentino del Sud de Gaiman, tras ganar 1-0 como visitante y empatar 1-1 en la revancha. En la final de la Región Sur enfrentó a Independiente de Neuquén. La contundente victoria por 4-1 en Río Gallegos le permitió afrontar la revancha con una importante ventaja. Pese a caer 2-0 en Neuquén, Bancruz se consagró campeón regional y consiguió el pasaje al Zonal Sureste, donde se encontró con Nueva Chicago.

Aversa recordó las dificultades que representó aquella serie frente a Jorge Newbery. El defensor contó que el equipo había llegado a Comodoro con un grupo que todavía necesitaba consolidarse. Había futbolistas de distintas instituciones y no resultaba sencillo encontrar rápidamente una identidad colectiva. También recordó que algunos jugadores importantes habían quedado afuera de encuentros anteriores por acumulación de tarjetas amarillas.

Sin embargo, destacó que el triunfo conseguido en Comodoro significó un punto de inflexión para el grupo. El rival tenía jugadores con experiencia y recorrido profesional, lo que hacía todavía más valioso el resultado conseguido por Bancruz.

Casi cuatro décadas después, su hijo Ignacio volvió a escribir una página de esa historia familiar, esta vez con la camiseta de Escorpión y frente a la CAI.

Más allá del recuerdo familiar, la entrevista permitió conocer la opinión de Aversa sobre la evolución del fútbol local. El exdefensor consideró que el juego actual está mucho más condicionado por el despliegue físico, la velocidad y el contacto, en comparación con una época en la que, según su mirada, había mayor presencia de futbolistas habilidosos y creativos.

“El enganche se usa poco”, señaló al analizar la escasez de jugadores capaces de generar pases entre líneas y aportar claridad en los metros finales. También cuestionó la tendencia a recurrir permanentemente al juego directo y destacó la importancia de interpretar las condiciones del terreno y del viento, factores que siempre tuvieron una influencia determinante en el fútbol patagónico.

Aversa también planteó la necesidad de una renovación en la Liga de Fútbol Sur de Río Gallegos. Entre sus propuestas mencionó la posibilidad de recuperar una estructura de ascensos y descensos, fortalecer las divisiones inferiores e incrementar la cantidad de equipos competitivos. Tomó como referencia el funcionamiento de la Liga Independiente, que reúne una importante cantidad de instituciones y ofrece continuidad de competencia a sus participantes.

Para el exjugador, es necesario generar mayores incentivos deportivos y permitir que los equipos que se destacan puedan dar un paso adelante. También consideró importante sumar dirigentes jóvenes y nuevas ideas para fortalecer las instituciones, en un contexto en el que cada vez resulta más difícil encontrar personas dispuestas a asumir responsabilidades dentro de los clubes.

“Nacho” Aversa, defensor de Escorpión, jugando contra la CAI en Comodoro.

En ese marco, celebró especialmente el regreso de Bancruz a la competencia de Primera División. “Es un club grande, yo pienso que tiene que estar siempre”, expresó, dejando en claro que su sentido de pertenencia permanece intacto.

En el tramo final de la entrevista, Aversa analizó el presente de Escorpión y su victoria frente a la CAI en Comodoro Rivadavia. Destacó el orden defensivo, el funcionamiento colectivo y la capacidad del equipo para aprovechar sus oportunidades.

Consultado sobre cómo plantearía la revancha, el histórico defensor dejó una recomendación concreta: salir a buscar el partido durante los primeros minutos. “Yo los primeros 15 lo iría a buscar, a morir”, sostuvo.

Su idea es aprovechar el impulso inicial, el acompañamiento del público y la ventaja deportiva para intentar ampliar la diferencia. Después, consideró que el equipo podría replegarse y aprovechar los espacios que deje un rival obligado a buscar el resultado.

La charla con Tony Aversa permitió recuperar una parte importante de la historia de Bancruz y del fútbol de Río Gallegos, pero también dejó una coincidencia que merece un lugar especial.

En 1989/90, Tony fue protagonista de una victoria de Bancruz ante Jorge Newbery en Comodoro Rivadavia, dentro de una campaña que terminaría con el título de la Región Sur. En 2026, su hijo Ignacio, también defensor, volvió a ganar en esa ciudad, esta vez con Escorpión, frente a la CAI y por el Torneo Regional Federal Amateur.

Tony Aversa junto a sus hijos, Franco e Ignacion, defendiendo la camiseta de Bancruz y con la cinta de capitán.

Dos partidos diferentes, dos instituciones distintas y dos épocas separadas por casi cuatro décadas. Pero una misma historia de fútbol patagónico, pertenencia y orgullo por representar a Río Gallegos.