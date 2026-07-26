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Desirée Polacco volvió a destacarse en el ámbito nacional al obtener dos medallas de bronce durante el Campeonato Nacional de Judo, desarrollado en Villa Carlos Paz, Córdoba. La representante de El Calafate tuvo participación en las categorías Junior y Senior, logrando subir al podio en ambas y consolidando su presencia entre las principales judocas del país.

En la competencia Junior, la deportista no consiguió los resultados que esperaba, aunque el sistema de competencia le permitió acceder al tercer puesto.

“No me fue muy bien, perdí las tres luchas. Nunca me había pasado en Junior, pero igualmente el sistema otorgó medalla de bronce, así que pude subir al podio“, explicó Polacco.

Lejos de conformarse, al día siguiente afrontó el desafío de competir en la categoría Senior, donde se midió con rivales de mayor experiencia y recorrido internacional.

“Las dos primeras luchas las perdí con chicas que tienen mucha experiencia, estuvieron en Panamericanos y Sudamericanos. Para mí es un orgullo poder tener ese roce porque sirve muchísimo para seguir creciendo“, señaló.

La definición por la medalla de bronce fue transmitida en vivo por la organización y allí la judoca calafateña mostró una de sus mejores actuaciones del torneo, imponiéndose en el combate decisivo para volver a subir al podio.

“Por suerte la pude ganar. Conseguir una lucha en una categoría como Senior también es un logro. Estoy contenta, aunque sé que todavía tengo mucho por mejorar“, expresó.

Más allá de los resultados deportivos, Polacco destacó el esfuerzo que implica mantenerse en el circuito nacional mientras continúa con sus estudios, una combinación que le permite seguir sumando experiencia y puntos para el ranking argentino.

“Estoy agradecida de poder llegar hasta estas competencias mientras estudio y no dejar el judo de lado. Es importante seguir participando en torneos nacionales y no perder puntos para el ranking”, remarcó.

En esta oportunidad, además, fue la única representante del dojo de El Calafate en el certamen.

“Vine sola porque los chicos no pudieron viajar. Muy orgullosa de haber representado a El Calafate“, afirmó.

Finalmente, la judoca agradeció el acompañamiento permanente de su madre y del dojo que la formó en la villa turística, apoyo que continúa siendo fundamental mientras desarrolla sus estudios en el norte del país sin dejar de lado la disciplina que la apasiona.