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La gimnasia de trampolín sigue ganando espacio en la provincia de Santa Cruz y, en ese contexto, el Club Macrobatic de El Calafate lanzó una nueva convocatoria para incorporar deportistas de todas las edades, al tiempo que presentó oficialmente la indumentaria que identificará a sus representantes en entrenamientos y competencias.

Con un diseño en tonos celeste, verde y negro, la nueva camiseta luce el nombre de El Calafate y la identidad del club, reforzando el sentido de pertenencia de una institución que continúa apostando al desarrollo de esta disciplina.

Desde la entidad destacaron que las clases están dirigidas tanto a quienes desean iniciarse en la gimnasia de trampolín como a deportistas con experiencia competitiva. La propuesta busca combinar el aprendizaje técnico con el desarrollo de capacidades físicas como la fuerza, la coordinación, el equilibrio y la agilidad, además de fomentar valores como la disciplina, la confianza y el trabajo en equipo.

La iniciativa está abierta a niños, jóvenes y adultos, con entrenamientos adaptados a los diferentes niveles de formación. De esta manera, Macrobatic continúa fortaleciendo una actividad que ha experimentado un importante crecimiento en la región y que cada vez suma más practicantes.

A través de sus canales oficiales, el club invitó a la comunidad a conocer la disciplina y a consultar por días, horarios e inscripciones, con el objetivo de seguir ampliando su familia deportiva y promoviendo la gimnasia de trampolín como una alternativa de formación, recreación y competencia en El Calafate.

¿Qué es la gimnasia de trampolín?

La gimnasia de trampolín es una de las disciplinas que integran la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y se caracteriza por la ejecución de rutinas acrobáticas sobre distintos aparatos elásticos, donde los deportistas realizan saltos, giros y mortales que exigen un elevado nivel de coordinación, precisión y control corporal.

Aunque hoy es reconocida como un deporte de alto rendimiento, sus orígenes están vinculados al entrenamiento de astronautas. El trampolín moderno, desarrollado en la década de 1930 por George Nissen y Larry Griswold, comenzó a utilizarse para ayudar a simular sensaciones de ingravidez y mejorar la orientación espacial de quienes se preparaban para las misiones espaciales, motivo por el cual aún es conocido como “el deporte de los astronautas”.

La gimnasia de trampolín pasó a formar parte de la Federación Internacional de Gimnasia en 1964 y dio un paso histórico al incorporarse al programa de los Juegos Olímpicos en Sídney 2000, donde la modalidad de trampolín individual se convirtió en disciplina olímpica.

Además del trampolín individual, este deporte comprende otras modalidades como el trampolín sincronizado, el doble mini trampolín y el tumbling, cada una con características técnicas propias, pero todas orientadas al desarrollo de la potencia, el equilibrio, la coordinación y la expresión acrobática.

En la actualidad, la gimnasia de trampolín continúa expandiéndose en todo el mundo y suma cada vez más practicantes, tanto en el ámbito recreativo como competitivo, consolidándose como una disciplina que combina espectáculo, preparación física y una notable exigencia técnica.