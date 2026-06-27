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A través de un comunicado oficial, el organismo disciplinario confirmó una serie de sanciones deportivas, económicas y administrativas dirigidas al Club Deportivo Academia Cañadón y a varios de sus integrantes, luego de analizar los hechos ocurridos durante el compromiso.

Entre las decisiones más relevantes, el Tribunal resolvió dar por finalizado el encuentro con resultado favorable para Argentinos del Sur por 2 a 0, dejando eliminado al conjunto de Academia Cañadón de la competencia.

Además, la institución recibió una multa económica por los desórdenes y agresiones atribuidos a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante los incidentes.

Momento en que se llevan al jugador Enrique Rivas de la cancha.

En el plano individual, las sanciones alcanzan a dirigentes, cuerpo técnico y futbolistas. La dirigente Daniela Collantes fue suspendida por seis meses por hechos calificados como inmorales por el Tribunal.

Por su parte, el director técnico Claudio Iturriza recibió una suspensión de dos años, quedando además inhabilitado para desempeñar cualquier función dentro de los departamentos de fútbol afiliados a la AFA durante ese período.

La pena más severa recayó sobre el jugador Enrique Rivas Cáceres, quien fue suspendido por diez años tras ser considerado responsable de una agresión grave contra el árbitro del encuentro.

Asimismo, un futbolista menor de edad del Club Deportivo Academia Cañadón fue sancionado con dos años de suspensión por actos de indisciplina e inmorales, quedando también inhabilitado para ejercer funciones en el ámbito del fútbol afiliado a la AFA durante ese lapso.

El fallo también establece cuatro fechas de suspensión para los jugadores Matías Rivas, Gabriel Catrepillán y Javier Benítez Collantes por incitación a la violencia y agresiones verbales al árbitro. Iguales sanciones recibieron el ayudante de campo Gabriel Patagua y el futbolista Alejandro Almanda por responder a agresiones verbales e incurrir en conductas consideradas como incitación a la violencia.

Según informó la Liga de Fútbol Sur, las sanciones entrarán en vigencia desde las 00:00 horas del 27 de junio de 2026. El comunicado agrega que las personas involucradas podrán presentar por escrito los descargos correspondientes ante el Tribunal de Disciplina.

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