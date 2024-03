El argentino Erviti consigue su primer triunfo en el fútbol de Chile

El entrenador argentino Walter Erviti obtuvo anoche su primer éxito al frente de Audax Italiano, que derrotó por 2-1 a Ñublense, en un partido correspondiente a la tercera fecha del torneo de primera división del fútbol de Chile.

El técnico marplatense, de 43 años, venía de dos derrotas sucesivas en el arranque del torneo: 2-3 con Deportes Iquique y 0-1 con Universidad de Chile.

En el equipo del exDT de Atlanta se alinearon el arquero Oscar Ustari (ex Independiente), el defensor Guillermo Ortiz (ex Newell's) y los mediocampistas Gonzalo Ríos (ex Central Córdoba de Santiago del Estero) y Alessandro Riep (ex Gimnasia de Mendoza), según reprodujo el sitio 'Soccerway'.

En cambio, en Ñublense se alistaron Emanuel Herrera (ex Argentinos Juniors), Ismael Sosa (ex Independiente) y Gabriel Graciani (ex Instituto de Córdoba).

Además, el enganche rosarino Emiliano Vecchio (ex Racing Club) coronó una buena actuación con un gol para Unión Española (Pt. 29m.), que le ganó por 1-0 a Coquimbo Unido.

Otros resultados: O'Higgins 2-Everton 1; Palestino 0-Universidad Católica 2 (un gol de penal de Fernando Zampedri, ex Atlético Tucumán); Cobreloa 2 (un gol de penal de Cristian Insaurralde)-Cobresal 1

Hoy desde las 18.00, el local Colo Colo, que dirige el exDT de Boca Juniors, Jorge Almirón, se medirá con Huachipato, mientras que Unión La Calera recibirá a Deportes Iquique (20.30).

O'Higgins de Rancagua es el solitario puntero con 9 unidades, en tres presentaciones.

(Télam)