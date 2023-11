Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante todo el fin de semana se jugará la sexta fecha de las Primeras C y D de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios de Río Gallegos. Los partidos de ascenso se jugarán en las canchas de Adoem, Sur 87 y Nora Vera.

Muchos fanáticos del fútbol barrial asistirán a ver a sus conocidos y familiares, como fin de semana tras fin de semana lo hacen. A pesar del frío que viene haciendo en nuestra ciudad, los hinchas le ponen color a las canchas donde se juega el ascenso barrial.

Primera C

El sábado jugarán en la cancha de Adoem, desde las 13:00 Deportivo Malvinas se medirá frente a Deportivo Fénix, dos horas más tarde, Ragazzi se enfrentará a Atlético Federal y cerrarán el día Pasaje Aragón vs. San Antonio a las 17:00.

Ya el domingo se jugará en dos canchas, en Adoem: 13:00 Miramar vs. Choppers, 15:00 Fortín Marina vs. Quilmes y 17:00 Defensores del Sur vs. Ohiggins.

Mientras en la cancha de Sur 87 se disputarán los siguientes encuentros: 13:00 Soem vs. Atlanta RG, 15:00 La Academia vs. Racing RG y 17:00 Atlético Salta vs. Juventud Unida.

Bella Vista ganó el partido frente a Ahonikén por escritorio. Fue dado por 1-0 debido a la expulsión del “Indio” de la Asociación.

Primera D

Esta categoría jugará todos sus duelos en la Nora Vera, el sábado se cruzarán: 13:00 Gas Aike vs. Villa Mitre, 15:00 Cacique vs. Misioneros, 17:00 Deportivo Urbano vs. Real Sociedad, 19:00 La Vega vs. Sur 87 y 21:00 Halcones del Norte vs. Atlético Mineiro.

Ya el domingo jugarán: 13:00 Santa Cruz FC vs. Vagamundos, 15:00 Bet-El vs. Los Pibes, 17:00 Deportivo Atlas vs. Arco Iris, 19:00 Q Picu vs. Adoem y cerrarán la octava fecha desde las 21:00 22 de Septiembre vs. Deportivo Caly.