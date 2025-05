Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La escuela Patín Pattinaggio del Sud de celebró un gran Torneo Regional de Patín al clasificar a diez de sus alumnos para las Copas Nacionales González Molina y Roberto Rodríguez. Bajo la guía de Abril Ortega, los jóvenes deportistas demostraron solidez técnica y espíritu competitivo en el Juan Bautista Rocha.

En la Copa González Molina, que otorga pasajes a la cita de octubre en Santa Fe, Abril Levill (Segunda C, 15 años) y Victoria González (Tercera C, 15 años) se adjudicaron el segundo puesto. Catalina Valdebenito (Segunda C, 14 años) alcanzó el tercer escalón, mientras que Clara Campos (Segunda C, 14 años) terminó quinta, consolidando el trabajo de la categoría cadete.

La Copa Roberto Rodríguez, con sede en septiembre en San Luis, fue escenario de primeros lugares para Sara Maldonado (Quinta C, 12 años), Francesca Cuellar (Cuarta C, 8 años) y Alfonsina Suárez More (Cuarta C, 9 años). A su vez, Octavio Suárez More (Cuarta C, 13 años) se llevó el segundo puesto, mientras que Renata Domínguez y Alma Rodríguez, ambas de la categoría Formativa, finalizaron en el quinto lugar.

El desempeño de los patinadores refleja la eficacia del modelo de entrenamiento de Abril Ortega, que combina exigencia técnica y atención personalizada para los jovenes. Ahora, la mirada de la escuela está puesta en las próximas Copas Nacionales, donde estos jóvenes talentos tendrán la oportunidad de medirse con la élite del patinaje argentino.