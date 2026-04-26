Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Poco y nada pasó en la primera media hora de partido. Sólo algún tiro libre cerca del área que ninguno de los dos equipos pudo aprovechar y algún remate incómodo muy desviado por parte del equipo local. Hasta en la repartija de tarjetas estuvieron parejos, con un cartón amarillo para cada lado que mostró el árbitro del encuentro David Rogel.

Para Hispano, las malas noticias llegarían temprano, porque a la media hora de encuentro saldría lesionado uno de sus jugadores ofensivos más peligrosos Adrián Chiofalo. Por el lado del Boxing, a los 40 minutos tuvo la jugada más clara en los pies de su número 9 Jonhatan Flores. El delantero entró con pelota dominada al área y ante la salida del portero celeste Claudio Garay remató con violencia muy por arriba del arco.

FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Dos minutos después lo volvería a tener al albiverde con un centro que llegó desde la izquierda y encontró sólo al defensor Ginaluca Gironi que no pudo ajustar bien el cabezazo y la pelota se fue rozando el palo izquierdo del arquero celeste que ya nada podía hacer.

El segundo tiempo arrancó más movido que el primero. A los 4 minutos un pase atrás de los defensores celestes a su guardametas casi termina en gol del Boxing. Es que Garay se confío de más en esa jugada y el número 9 Flores le quitó la pelota de los pies pero cuando fue a definir de zurda se encontró con la rápida reacción de Garay que estirándose con todo el cuerpo en el suelo pudo desviar la pelota al córner.

Esa jugada pareció darle otro ritmo al Boxing Club, que tan sólo dos minutos después vio como otra vez el delantero Flores robaba la pelota en el borde del área y sacaba un potente remate que pegó en el travesaño.

FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

De tanto avisar, a los 10 minutos llegaría el primero del Boxing en los pies de su centro delantero. Un pase entre líneas lo dejó sólo otra vez frente a Garay que descuidó el segundo palo dándole la posibilidad a Flores de definir con tranquilidad a ese lado sin fuerza pero con precisión para estampar el 1 – 0 y desatar la alegría albiverde.

Con el orgullo herido, Hispano fue en busca del empate. Y casi lo logra en los pies de su número 10 Luciano Porres, que con pelota al pie se metió dentro del área y con tiempo para decidir remató fuerte abajo pero la pelota dio en el costado de afuera de la red.

A los 35 minutos Boxing casi amplía la ventaja con una jugada clara en el área chica. Una pelota por abajo cruzó el área sin que nadie pudiera empujarla a la red. Pero de esa misma secuencia la pelota volvió a entrar al área por arriba y luego de un rebote le quedó picando al capitán Gianluca Gironi que sin dudar le entró de lleno para convertir el segundo gol.

Todo parecía indicar que el resultado quedaría así, pero ya casi en tiempo cumplido un descuido de la defensa celeste dejó solo a un delantero de Boxing que remató al arco pero se encontró con las manos de Garay primero y con el palo después, con la mala fortuna para Hispano que el rebote cayó en los pies del jugador Kevin Hevia, quien había ingresado instantes antes y ahora estaba festejando el 3-0.

De esta forma, el Boxing se sube a la punta del campeonato a la espera de los otros resultados y llega muy bien posicionado para lo que serán los cruces finales. Por el lado de Hispano, ha tenido una merma considerable en su rendimiento y no está pudiendo plasmar en goles los pasajes de buen funcionamiento.

Restará saber si los cruces los vuelven a enfrentar, pero hoy el dato es que se cumple una década sin un triunfo celeste en el clásico de la ciudad.

FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

“Hay que seguir laburando con humildad y sacrificio”

Después del partido, el técnico del Boxing Matías Clavel habló con La Opinión Austral y manifestó que “ellos nunca patearon al arco”.

“Estamos contentos. Creo que fuimos contundentes, ellos nunca patearon al arco y esa es la diferencia que hicimos hoy” dijo sobre el desarrollo del partido. Además del resultado, agregó que se va contento por seguir promoviendo chicos de inferiores.

“Jugaron muchos chicos ‘chicos’, estamos contentos por el resultado. Venimos de menos a más, seguimos laburando un equipo nuevo así que a seguir laburando con humildad y sacrificio como todos los días”.

FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Gianluca Gironi, capitán y autor del segundo gol, también conversó con LOA.

“Fue un partido trabado en el primer tiempo. Cuando tuvimos la pelota no supimos aprovechar las ocasiones pero en el segundo pudimos concretar y llevarnos el resultado”.

Sobre los incidentes del final, Gironi sostuvo que “son cosas del partido que quedan adentro de la cancha” y aunque no quiso brindar detalles, agregó que “estamos tranquilos porque ganamos y nos vamos contentos a casa”.

FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

El jugador Kevin Hevia que ingresó en el segundo tiempo y convirtió el último tanto del partido, dijo a LOA: “Nos llevamos un resultado que creo que es merecido así que muy contento por el partido”.

Por último, sobre el rendimiento del equipo, sostuvo que están “un poco mejor” y que “en los entrenamientos nos vamos encontrando, somos un equipo que está en formación”.

1 de 43 | 2 de 43 | 3 de 43 | 4 de 43 | 5 de 43 | 6 de 43 | 7 de 43 | 8 de 43 | 9 de 43 | 10 de 43 | 11 de 43 | 12 de 43 | 13 de 43 | 14 de 43 | 15 de 43 | 16 de 43 | 17 de 43 | 18 de 43 | 19 de 43 | 20 de 43 | 21 de 43 | 22 de 43 | 23 de 43 | 24 de 43 | 25 de 43 | 26 de 43 | 27 de 43 | 28 de 43 | 29 de 43 | 30 de 43 | 31 de 43 | 32 de 43 | 33 de 43 | 34 de 43 | 35 de 43 | 36 de 43 | 37 de 43 | 38 de 43 | 39 de 43 | 40 de 43 | 41 de 43 | 42 de 43 | 43 de 43 |