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“Con ilusión renovada, compromiso y mucho entrenamiento las chicas buscarán volver a dejar su huella en este certamen que lo disputan los mejores clubes de hockey pista del país” subrayaron desde la cuenta institucional del club.

El equipo de Hockey Pista U14 del Boxing Club compartirá la Zona “B” junto a Hispano Americano, Náutico de Rada Tilly y el Club Las Águilas de Ushuaia.

El primer partido que deberán afrontar las chicas del Boxing será este jueves a las 12:30 horas frente al clásico rival, el Hispano Americano. Más tarde, a las 17:20 horas, se medirán contra el club Náutico de Rada Tilly.

El último partido de la zona lo jugarán contra Las Águilas de Ushuaia, el viernes a las 12:30 horas.

Las jugadoras que integrarán el plantel “Albiverde” son: Luciana Alvarado Vera, Zoe Bender, Bryanna Mailén Cárdenas, Jazmín Caviglia, Mía Figueroa, Julieta González Cisneros, Martina Gutiérrez Campos, Marleen Kirchner y Julieta Molina.

La entrenadora del equipo será Lucía Gallardo, mientras que Agustín Vidal será el Jefe de Equipo y Mariela Mendoza oficiará de asistente técnico.

Vale destacar que el equipo se ganó su lugar en la categoría “A” luego de consagrare campeón en el Campeonato Argentino de Clubes “B” que se disputó el año pasado en Río Gallegos.

La Categoría U14 del Boxing con el título obtenido el año pasado que les dio el ascenso a la “A”.

Otros dos equipos santacruceños compiten en la Zona “A”

Con la participación del Boxing Club y del Hispano Americano en la Zona “B”, son cuatro los equipos de Santa Cruz que irán por la gloria máxima, ya que en la Zona “A” se encuentran el Club Social y Deportivo El Chaltén y El Calafate Rugby y Hockey Club. Ambos equipos se medirán contra los equipos Chenque, de Comodoro Rivadavia, y Los Ñires Hockey Club, de Ushuaia.

Cabe señalar que los partidos se disputarán en dos canchas. La cancha 1 será el Gimnasio Palos Gruesos ubicado en la calle Salvador Lara y la cancha 2 el Gimnasio Pincha Ratas, ubicado en la calle Juan Pablo II 268.