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El Provincial Zona Sur de futsal femenino de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede” 2026 ya tiene a sus dos clasificadas. Luego de cinco jornadas de competencia en el Gimnasio Güemes de Puerto San Julián, las selecciones de El Calafate y Río Turbio consiguieron los mejores registros y aseguraron su lugar en el cuadrangular final de la provincia.

La instancia reunió a seis equipos —Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Puerto San Julián, Piedra Buena y 28 de Noviembre— que se enfrentaron bajo el sistema de todos contra todos. La definición llegó este jueves, después de una intensa programación que mantuvo abierta la lucha por los primeros puestos hasta las últimas jornadas.

El torneo comenzó el martes con tres encuentros. En la primera fecha, Río Gallegos derrotó 2-0 a Piedra Buena, mientras que El Calafate superó 1-0 a 28 de Noviembre y Río Turbio venció 1-0 a Puerto San Julián.

La actividad continuó el miércoles, jornada en la que además se realizó el acto de apertura de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede” 2026. Durante el acto se destacó el carácter federal de la propuesta deportiva, que busca generar espacios de competencia y participación para jóvenes de distintas localidades de Santa Cruz.

Luego de la ceremonia se disputó la segunda fecha del Provincial Zona Sur. El Calafate volvió a sumar de a dos puntos al imponerse 1-0 sobre Puerto San Julián, mientras que Piedra Buena derrotó 2-0 a Río Turbio y Río Gallegos venció 1-0 a 28 de Noviembre.

En la tercera fecha de la competencia, El Calafate volvió a dar una muestra de carácter y se impuso por 2-1 ante Río Gallegos, en un encuentro clave para sus aspiraciones en la Zona Sur. Por su parte, 28 de Noviembre consiguió un ajustado triunfo por 1-0 frente a Río Turbio, mientras que Piedra Buena y Puerto San Julián repartieron puntos tras igualar 0-0.

La cuarta fecha, disputada durante la mañana del jueves, volvió a entregar resultados importantes en la pelea por la clasificación. Río Turbio superó 2-0 a Río Gallegos, mientras que San Julián y 28 de Noviembre igualaron 1-1. En el restante encuentro, Piedra Buena y El Calafate empataron 1-1.

Con la quinta y última fecha llegó el momento de definir a las dos selecciones que continuarían en carrera. Tras completar el calendario, El Calafate y Río Turbio terminaron en los primeros lugares por la cantidad de puntos obtenidos a lo largo de las cinco jornadas y consiguieron el pasaje al cuadrangular final.

De esta manera, ambas selecciones viajarán a Río Gallegos del 5 al 7 de octubre, donde se medirán con las dos mejores representantes de la Zona Norte en una instancia que reunirá a las cuatro mejores selecciones femeninas de futsal de Santa Cruz.

El cuadrangular tendrá un premio mayor: el equipo que consiga quedarse con el primer puesto obtendrá el único cupo provincial para la instancia nacional de los Juegos Evita, que se desarrollará en Mar del Plata.

Para El Calafate y Río Turbio, el desafío continúa. Después de superar la exigente instancia Zona Sur, ahora deberán afrontar el tramo decisivo del Provincial, con un objetivo concreto: convertirse en las representantes de Santa Cruz en la competencia nacional.