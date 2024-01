El campeón Napoli vuelve al triunfo a expensas de Salernitana

El campeón del fútbol italiano, Napoli, volvió a ganar después de tres fechas, al imponerse este sábado "in extremis" sobre el último de la clasificación, Salernitana, por 2 a 1 de local, en un partido de la 20ma. fecha de la Serie A de Italia.

La visita se puso en ventaja en el estadio Diego Armando Maradona con un gol de Antonio Candreva a los 29 minutos pero no pudo sostenerla y sufrió al cabo la duodécima caída en la temporada, tras los goles de Matteo Politano (45+4m.), de penal, y el kosovar Amir Rrahmani (96).

Napoli, que acumula dos derrotas, frente a Roma y Torino, más un empate frente a Monza, sumó 31 puntos que lo proyectaron a zona de clasificación para la Europa League, en el sexto escalón de la tabla de posiciones.

El delantero argentino Giovanni Simeone fue titular en el conjunto napolitano, al igual que el ex mediocampista de San Lorenzo Agustín Martegani en Salernitana, que permanece en el último puesto con 12 unidades.

= Resumen de la 20ma. fecha =

. Sábado: Genoa 0-Torino 0; Napoli 2-Salernitana 1; Hellas Verona-Empoli (en curso) y Monza-Inter (16:45, ESPN y Star+).

. Domingo: Lazio-Lecce (8:30, ESPN y Star+); Caglari-Bologna (11:00, ESPN y Star+); Fiorentina-Udinese (14:00, Star+) y Milan-Roma (16:45, ESPN y Star+).

. Lunes: Atalanta-Frosinone (16:45, Star+).

. Martes: Juventus-Sassuolo (16:45, ESPN y Star+).

– Posiciones: Inter 48 puntos; Juventus 46; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Napoli 31; Atalanta y Lazio 30; Roma 29; Torino 28; Monza 25; Genoa 22; Lecce 21; Sassuolo y Frosinone 19; Udinese 17; Cagliari 15; Hellas Verona 14; Empoli 13 y Salernitana 12.

(Télam)