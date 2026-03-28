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El acto de ceremonia estuvo a cargo del sensei Héctor Camporro, quien comenzó su alocución manifestando que “es un paso importante para el dojo del club y para ustedes” en referencia a los seis karatecas que obtuvieron esta certificación.

Cabe destacar que los diplomas son remitidos directamente desde la sede central de Japón y avalan los exámenes rendidos el año pasado ante la prestigiosa presencia de Shihan Mitsuo Inoue, 8vo Dan y presidente de la JKA.

Asimismo, Camporro manifestó que esta graduación “no es el fin ni la meta final sino un lindo objetivo que se consiguió y que tiene que seguir alimentándolos para desarrollar su mejor karate”.

En ese sentido, desde la institución albiverde felicitaron a los nuevos graduados por este logro.

“Queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones a cada uno de los practicantes que han alcanzado este nuevo escalón en su formación. Su dedicación eleva el prestigio de nuestro dojo y nos inspira a todos a seguir buscando nuevos objetivos.”

Los alumnos que ingresaron al Cuadro de Honor y recibieron sus diplomas de graduación de la JKA fueron: ​Francisco Paillan: 4° Dan, ​Luis Ramón Muñoz: 3° Dan, Denis Canchi: 2° Dan, ​José Luna Bordon: 1° Dan, ​Aylén Luna: 1° Dan y ​Alejo Camporro 1° Dan.

Camporro expresó que el primer Dan tiene que ser el primer objetivo y todavía hay mucho para mejorar. “Cada uno tendrá que buscar su motivación, buscar mejorar la técnica y estudiar un poquito más. El primer Dan tiene que ser el primer objetivo.”

Para finalizar, desde el Boxing Club manifestaron que “ver a distintas generaciones de nuestro dojo alcanzar estos niveles de excelencia es el mejor motor para seguir entrenando juntos” e invitaron a los graduados “a seguir fortaleciendo el espíritu y creciendo en la senda del Karate-Do”.

Vale destacar que un Dan en karate es un grado avanzado que se otorga a un practicante que ya posee el cinturón negro, simbolizando maestría, madurez y un aprendizaje continuo.