El Atlético Boxing Club sumó un nuevo título al adjudicarse el torneo “Vicky Grau” en El Calafate este fin de semana, donde compitió con equipos de toda la provincia y de Tierra del Fuego, logrando llegar a la final enfrentando a las locales de ECR ganando con solvencia, en el torneo que fue organizado por Calafate Hockey y Rugby Club.

El torneo que tiene una gran significación y que se juega todos los años recordando a una delas figuras mas importantes del hockey de la región, tuvo en esta oportunidad equipos de la zona norte como las Heras y Caletea Olivia y equipos fueguinos y se desarrolló en el gimnasio “palos Gruesos” durante todo el fin de semana.

El equipo del Boxing llego a la final ganando el torneo pero también tomaron parte dos conjuntos de ECR locales, un equipo de Ushuaia, también Camioneros de Ushuaia, Las Heras Hockey Club, Petrolero de Caleta Olivia, Panteras de Caleta Olivia y Calafate Hockey, por lo que estuvo muy concurrido.

El Boxing club fue el ganador seguido del las chicas de ECR locales y tercero Camioneros de Ushuaia, donde además Yamila Saade del Boxing resultó la goleadora y la arquera del equipo campeón Mónica Cabezuelo fue la mejor, por lo que se trajeron todos los premios.

Campeonas en Ushuaia

En Ushuaia y en la división sub12, las jugadoras del Boxing Club también se consagraron campeonas en el torneo “Lucía Pelolli” que organizó Ushuaia Rugby Club, siendo dirigidas por la dupla Ainara Filipe y Verónica Godoy.

En el encuentro final, las santacruceñas vencieron a Calafate Hockey Club por 3 a 2, repitiendo lo hecho por este equipo que es también el bicampeón de la Liga Santacruceña 2025.