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Después de cuatro meses alejado de las pistas, Marcelo Bersanelli volvió a ponerse el casco y acelerar. En diálogo con Carlos Zapico, para el móvil de La Opinión Austral, Bersanelli contó que su inscripción se produjo sobre el cierre: “Me inscribí a último momento, pero por una cuestión de papeles. Después de cuatro meses sin tocar el karting, como todo el mundo, estamos tratando de adaptarnos nuevamente”.

El regreso, sin embargo, lo encuentra con el mismo espíritu de siempre: disfrutar y competir. “Los demás son un poquito mejores que yo, entonces se adaptaron más rápido. A mí me está costando, pero venimos, nos divertimos y tratamos de mejorar un poquito cada día”, expresó.

Un reconocimiento a la dirigencia

Uno de los aspectos que destacó especialmente el experimentado piloto fue el crecimiento que viene teniendo el karting y el trabajo de quienes conducen la actividad.

“Sesenta karts en la pista es un número considerable. Eso habla de cómo está trabajando la dirigencia, que hace que cada vez más gente se sume”, señaló Bersanelli.

En ese sentido, también valoró especialmente el formato de las carreras de invitados, que permite que nuevos protagonistas tengan su primer contacto con la disciplina.

“Con las carreras de invitados que hacemos en cada categoría, siempre hay uno o dos que se van sumando. Se van agregando, les va gustando la cosa y se van uniendo al esfuerzo general”, explicó.

El juez Marcelo Bersanelli. FOTO: JUAN PALACIOS/LOA

Para Bersanelli, una de las claves está en que el karting permite acercarse al automovilismo sin que la inversión sea tan elevada como en otras categorías.

“Es importante, es accesible, es muy divertido y no es tan fácil como se ve de afuera. Por eso está bueno que la gente venga, conozca un poco más y se vaya sumando”, remarcó.

Y agregó: “El automovilismo siempre es caro, pero acá, dentro de todo, es accesible y uno se puede divertir sanamente, con un grupo de amigos, trabajando en equipo. La verdad es algo muy, muy divertido”.

Casi 30 años ligado al automovilismo

Bersanelli lleva casi tres décadas vinculado al mundo motor y, pese a que en más de una oportunidad recibió el consejo de dejar la actividad, continúa disfrutando de ponerse detrás del volante.

“Yo hace ya casi treinta años que vengo en el automovilismo. Siempre de a poco, nunca me dediqué a pleno, pero es algo que me gusta mucho”, contó.

Con humor, reconoció que son varios los que ya le sugieren que es momento de bajarse del karting: “Todo el mundo me dice que me tengo que bajar, pero me sigo subiendo, resistiendo a los consejos de los demás”.

En la charla también apareció el ejemplo de pilotos que, aun con muchos años, mantienen intacta la pasión por competir. Bersanelli mencionó el caso de MorenoPreto, ganador del Gran Premio de la Hermandad a una edad avanzada, como muestra de que las ganas pueden mantenerse intactas con el paso del tiempo.

“Hay gente que nace para ser piloto, como Moreno Preto, como muchos más. Y después está otro grupo, que es la gran mayoría, que va mejorando con mucho esfuerzo”, explicó.

Para el juez y corredor, ambas realidades tienen el mismo valor: “Los dos grupos se divierten, los dos la pasan bien y los dos tenemos que estar arriba de un auto”.

Y dejó una reflexión que resume su mirada sobre el deporte: “Si solamente dejáramos a los ganadores, las carreras serían de uno o dos pilotos”.

Así, mientras el karting se prepara para un fin de semana multitudinario, Bersanelli vuelve a la pista con la intención de disfrutar, seguir aprendiendo y, sobre todo, mantener viva una pasión que lo acompaña desde hace casi 30 años.

Vale resaltar que Bersanelli corrió en la categoría Máster 140 4T y finalizó en la 8va posición con un tiempo de 13:14.675 en las 14 vueltas que completó.