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Franco Colapinto volvió a completar una destacada actuación en la Fórmula 1. El argentino finalizó séptimo en el Gran Premio de España, disputado en el nuevo circuito callejero de Madrid, y protagonizó una particular escena al finalizar la competencia: un comisario de pista argentino le entregó una bandera nacional que luego flameó desde su monoplaza durante la vuelta de honor.

El encargado de acercarle el símbolo patrio fue Gabriel Andrijciw, un mendocino de 56 años que reside en España y que tuvo su debut como comisario en la máxima categoría del automovilismo.

“Me vio y paró”

Andrijciw contó que llevaba la bandera argentina cada vez que participa como voluntario en una fecha de Fórmula 1, con la intención de homenajear a los pilotos argentinos que compiten en la categoría. “Solo quería que Franco me levantara la manito; con eso me conformaba”, reveló el hombre en diálogo con TN.

El comisario había previsto entregársela cuando el Alpine pasara por el sector que tenía asignado. “Les había dicho a mis compañeros que cuando pasara Colapinto sacaría la bandera. Yo tenía que cubrir dos puestos: uno era la salida de la segunda vuelta y el otro era el final de la cola de pez donde finalmente él paró. Manejó el coche como si llevara seda; lo paró en un segundo. Me vio y paró; me levantó la manito y le di la bandera”, agregó.

Un debut inolvidable en la Fórmula 1

Andrijciw participa de manera voluntaria en los Grandes Premios y realizó distintos cursos para desempeñarse dentro de la organización. Entre sus tareas se encuentran señalizar incidentes, retirar objetos del trazado y colaborar frente a situaciones que puedan afectar la seguridad de los pilotos.

El jueves recibió la confirmación de que sería jefe de puesto durante la competencia madrileña. Su primera experiencia estuvo marcada por distintas intervenciones durante el fin de semana.

“El viernes fui a sacar el coche de Arvid Lindblad y ayer el de Hamilton. Hoy me tocó el de Colapinto. Para mi debut no puedo pedir más. Es una locura”, confesó.

El mendocino explicó que su intención era hacerle saber al piloto que contaba con el respaldo de otro argentino. “Quería que Colapinto viera que había un argentino ahí apoyándolo”, remarcó.

La respuesta de Colapinto

La historia tomó mayor repercusión cuando la hija menor de Andrijciw contó en redes sociales que su padre había sido quien le entregó la bandera al corredor argentino.

“Gracias, Franco Colapinto. Hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primera F1 como comisario, sino que le recibiste la bandera”, escribió en su cuenta de X.

Colapinto respondió a través de una historia de Instagram, acompañada por una fotografía del comisario: “¡El ídolo que me dio la bandera! ¡Gracias, crack!”.

Para Andrijciw, el encuentro significó un momento especial en su estreno dentro de la Fórmula 1. “Ojalá que Alpine y Franco lleguen alto y que luego él pueda conducir una Ferrari”, cerró.

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