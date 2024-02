El juvenil Benjamín Domínguez renovó su contrato con Gimnasia

El juvenil delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Benjamín Domínguez renovó su contrato con el club y extendió su vínculo hasta diciembre del 2025, en la previa de la concentración del plantel de cara al clásico ante Estudiantes de mañana en el predio de Estancia Chica.

El delantero, de 20 años, jugó hasta el momento 68 partidos en primera y convirtió cinco, dos de los cuales fueron este año.

El contrato caducaba en diciembre de este año y luego de varios meses de negociaciones para renovar se llegó a un acuerdo que dejó tranquila a la dirigencia del Lobo.

En este mercado de pases hubo sondeos de Racing Club, que ya lo había pretendido el año pasado y una oferta concreta de Talleres pero los números no convencieron en Gimnasia y preocupó la demora del acuerdo definitivo y hasta se especuló con la posibilidad de no dejarlo jugar si no firmaba.

Todo terminó de la mejor manera y según trascendió la cláusula de rescisión es de nueve millones de dólares. (Télam)