“De Argentina al hielo de Finlandia. Mi primer ‘Winter Swimming World Championship en Oulu, compitiendo en agua a 0.2°C. Una experiencia durísima e inolvidable” fueron las primeras palabras que posteó en sus redes sociales el flamante campeón mundial Tomás Bonilla.

El joven nadador oriundo de Río Gallegos logró el primer puesto en las pruebas 450 m libres, 200 m libres, 200 m pecho y 100 m libres. Además, se hizo de la medalla de plata en las pruebas 25 m libres, 50 m pecho y 50 m libres. Una hazaña simplemente inolvidable.

El santacruceño alcanzó la gloria en Finlandia.

Bonilla estuvo acompañado por una delegación argentina de 26 nadadores, entre los que se encontraban también los nadadores santacruceños Pablo Barbieri, Clarisa Hein, Ignacio Chaves, Alicia Paz, Federico Palacios y Guiletta Milesi.

Previo al Campeonato Mundial que se desarrolló en Finlandia, Bonilla había estado preparándose en otro torneo de índole mundial que se celebró en la ciudad de Skelleftehamn, Suecia. Aunque estos torneos preparatorios suelen tener menor exigencia, lo cierto es que Bonilla pudo desplegar toda su capacidad y quedarse con siete podios: seis primeros puestos y un segundo puesto. Un empujón más que positivo para lo que sería su próxima escala.

“Sabía que no iba a ser nada fácil: el agua estaba a 0.6 grados. Ya había competido en frío, a 2 grados en El Calafate, pero esto fue otro nivel” había escrito en su cuenta de Instagram previo a viajar a Finlandia donde terminaría como flamante Campeón del Mundo.

El Club Hispano Americano no tardó en felicitar y celebrar el logro de Tomás Bonilla, uno de los tantos nadadores que se formaron en el natatorio ‘Wenceslao Peisci’.

“Una actuación memorable que refleja el talento, la perseverancia y el trabajo de quienes se formaron en nuestra institución. ¡Felicitaciones Tomi, orgullo Argentino, orgullo Santacruceño, orgullo Hispanista!” fueron las sentidas palabras que le dedicaron en redes sociales.

Próximo Mundial en El Calafate

Dentro de dos años la provincia de Santa Cruz, y más específicamente las aguas heladas del Lago Argentino, serán escenario del Campeonato Mundial de Aguas Frías 2028, marcando un hito para esta disciplina ya que desde hace 30 años que los torneos se desarrollan únicamente en los países nórdicos.

Por ese motivo es que funcionarios del gobierno provincial viajaron hasta la ciudad de Oulu para presenciar el traspaso de bandera tradicional que se hace entre la última sede anfitriona del torneo y la próxima.

Pero no habrá que esperar tanto para ver acción en las inmediaciones del Glaciar Perito Moreno, ya que del 2 al 9 de agosto de este año se llevará adelante la 4° edición de la Winter Swimming World Cup. Esta competencia tendrá lugar en un piscina flotante diseñada especialmente y que estará ubicada en el Canal de los Témpanos.

Del 2 al 9 de agosto El Calafate será sede de un nuevo Campeonato Mundial.

Las inscripciones cierran el 31 de marzo próximo.