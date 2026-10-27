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La provincia de Santa Cruz vive una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, el tradicional encuentro deportivo que reúne a jóvenes atletas de la Patagonia argentina y del sur de Chile. Con Valdivia como uno de los principales escenarios, la delegación provincial comenzó su camino con victorias, actuaciones individuales sobresalientes y partidos que se definieron por diferencias mínimas.

Jeremía James Peronja, tricampeón de salto en alto: “Muy orgulloso de representar a Santa Cruz”

El gran protagonista de las primeras jornadas fue Jeremía James Peronja, atleta de Río Gallegos que volvió a consagrarse campeón en salto en alto y alcanzó un logro destacado: el tricampeonato consecutivo en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

El santacruceño obtuvo la medalla dorada con una marca de 1,92 metros, repitiendo el título por tercer año consecutivo y cerrando su participación en esta competencia regional con una actuación sobresaliente.

Tras la consagración, el atleta expresó su alegría por el resultado y destacó el acompañamiento recibido durante su trayectoria deportiva.

“Muy feliz, muy contento. Ya son cuatro años y cuatro Araucanías en este último año. Pude sacar esta tercera medalla dorada seguida, así que estoy muy orgulloso”, manifestó Peronja, quien también dedicó el logro a su entorno más cercano.

En ese sentido, remarcó el apoyo de su familia y de la provincia a lo largo de su carrera: “Para la familia, obviamente, y para la provincia, que siempre estuvo bancando ahí con los viajes, y para el profe, Olmes Fornero, de Rosario”.

Actualmente, Peronja continúa su formación deportiva en Rosario, donde entrena y cuenta con el acompañamiento de su familia. Para participar de esta edición de los Juegos, debió realizar un viaje hasta la región chilena de Los Ríos.

De esta manera, el atleta de Río Gallegos reafirmó su lugar entre los principales exponentes del atletismo santacruceño y se despidió de los Juegos Binacionales de la Araucanía con una nueva medalla dorada, fruto de su esfuerzo, constancia y dedicación.

Santiago Guidetti se metió en la final de los 100 metros

La delegación de atletismo también tuvo otro motivo para celebrar: Santiago Guidetti consiguió el primer puesto en su serie de los 100 metros, con un registro de 10,82 segundos, y clasificó a la final. En la misma serie, Lisandro Díaz finalizó quinto.

En los 400 metros, Nahuel Bazán, representante de Puerto Deseado, terminó séptimo en la final con una marca de 51,66 segundos, mientras que Díaz concluyó en el puesto 19, con un tiempo de 55,84 segundos.

Por su parte, Jana Barboza participó en la prueba de lanzamiento de disco, sumándose al inicio de la actividad para los representantes santacruceños en el atletismo.

Natación: Lourdes Bicocca abrió el medallero

La natación también dejó una actuación destacada para Santa Cruz. En su primera jornada de competencia, disputada en Valdivia, Lourdes Bicocca, representante de Río Gallegos, obtuvo el segundo puesto en los 400 metros combinados, con un tiempo de 5 minutos, 10 segundos y 66 centésimas.

Además, Bicocca finalizó quinta en los 100 metros libres, con un registro de 1:03,16, y formó parte del equipo femenino de relevos 4×100 metros combinados, que terminó quinto con un tiempo de 4:49,38. El conjunto estuvo integrado por Zoe Acuña, Jana Manríquez y Pía Albornoz.

Entre los varones, Lautaro Tedesco quedó cuarto en los 400 metros combinados, con 4:49,29, mientras que Joaquín Zuleta finalizó sexto en los 100 metros libres, con 55,25 segundos.

En el relevo masculino 4×100 metros combinados, el equipo integrado por Tedesco, Zuleta, Santiago Maile y Aziel Manríquez terminó octavo, con un registro de 4:20,88.

La actividad de natación continuó con nuevas pruebas en la Piscina Agua de Valdivia.

Lourdes Bicocca obtuvo el segundo puesto en los 400 metros combinados y finalizó quinta en los 100 metros libres.

Vóley masculino: dos triunfos para comenzar

El seleccionado masculino de vóley tuvo un arranque ideal en la fase de grupos y consiguió dos victorias en sus primeras presentaciones.

En su debut, Santa Cruz superó por 3-1 a Tierra del Fuego y, posteriormente, volvió a festejar al imponerse por 3-0 frente a Los Lagos, en una jornada positiva para el equipo provincial.

El seleccionado masculino de vóley de Santa Cruz.

Vóley femenino: Santa Cruz se recuperó y venció a Los Lagos

El seleccionado femenino de vóley de Santa Cruz continúa mostrando un buen nivel en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026. Luego de un debut positivo ante Ñuble, con victoria por 3-0, y una ajustada caída por 3-2 frente a Araucanía, el equipo provincial volvió a festejar al derrotar por 3-1 a Los Lagos, en el marco de la tercera fecha de la competencia.

Doble festejo para el vóley femenino.

Las santacruceñas protagonizaron una sólida actuación ante el conjunto chileno y consiguieron un triunfo importante para continuar su camino en el certamen regional.

La actividad continuará con una doble jornada para el seleccionado provincial: este miércoles, desde las 10, enfrentará a La Pampa y, a partir de las 17, se medirá con Río Negro.

Fútbol masculino: derrota ajustada en el debut

La selección masculina de fútbol tuvo su estreno frente a Biobío en el Estadio Municipal de Máfil. En un encuentro disputado, Santa Cruz cayó por 2-1 ante el combinado chileno.

El conjunto provincial buscó competir hasta el final, aunque no pudo evitar la derrota en su primera presentación. El próximo compromiso estaba previsto frente a Ñuble, en el Estadio Félix Gallardo de Valdivia, con la intención de recuperarse y sumar sus primeros puntos.

El seleccionado santacruceño de fútbol masculino.

Fútbol femenino: caída por la mínima ante Los Lagos

El seleccionado femenino de fútbol tampoco pudo sumar en su segunda presentación y perdió por 1-0 frente a Los Lagos, en un partido correspondiente a la fase de grupos.

Las santacruceñas cerrarán su participación en la zona ante Magallanes, en el Estadio Municipal de Mariquina, este miércoles a las 10 horas, con la necesidad de buscar un resultado positivo.

Básquet masculino: derrota por un punto

El seleccionado masculino de básquet protagonizó uno de los encuentros más ajustados de la jornada. En su debut, Santa Cruz cayó por apenas un punto ante Los Ríos: fue 70-69 en un partido que se resolvió en los instantes finales.

El equipo provincial buscará recuperarse en su siguiente presentación frente a Tierra del Fuego, en el Coliseo Municipal de Valdivia, con el objetivo de conseguir su primera victoria.

La selección masculina de básquet.

Básquet femenino: contundente estreno ante Aysén

En contrapartida, el equipo femenino tuvo un debut auspicioso. Las dirigidas por Eduardo Aguilar derrotaron por 75-29 a Aysén y comenzaron su participación con una victoria contundente.

El seleccionado santacruceño volverá a salir a la cancha ante Río Negro, con la intención de mantener el buen nivel mostrado en el estreno.

El básquet femenino de Santa Cruz.

Tenis de mesa: primeras presentaciones en Futrono

La selección provincial de tenis de mesa inició su participación en la ciudad chilena de Futrono, donde disputó los encuentros de dobles masculino y femenino.

En la rama femenina, Santa Cruz cayó por 3-0 frente a Los Lagos y repitió el resultado ante Araucanía. En el cuadro masculino, el equipo provincial perdió por 3-0 ante Los Lagos y Ñuble.

Más allá de los resultados iniciales, la delegación continúa sumando experiencia en una competencia que reúne a algunos de los principales talentos juveniles de la región patagónica.

El tenis de mesa santacruceño tuvo un debut complicado tanto en la rama femenina como masculina.

Una inauguración que celebró la hermandad patagónica

La edición 2026 tuvo su acto inaugural en la costanera de Valdivia, sobre el río Calle-Calle, con la presencia de autoridades de Argentina y Chile.

La ceremonia tuvo como uno de sus momentos más destacados el desfile de las delegaciones a bordo de embarcaciones, en una puesta en escena que combinó deporte, cultura y tradición regional.

Por Santa Cruz participó el subsecretario de Deportes, Gonzalo Mansilla, mientras que el atleta Santiago Guidetti representó a la provincia durante el juramento de los deportistas, en un gesto simbólico de compromiso con los valores del deporte y la hermandad entre ambos países.

Santa Cruz, protagonista de una nueva cita deportiva

Con el tricampeonato de Jeremía James Peronja como uno de los grandes hitos, las actuaciones destacadas en natación y los triunfos del vóley masculino y femenino, Santa Cruz comenzó su recorrido por los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026 con motivos para ilusionarse.

Mientras algunas disciplinas buscan consolidar sus resultados y otras intentan recuperarse de sus primeras derrotas, la delegación provincial continúa representando a Santa Cruz en una competencia que promueve el desarrollo deportivo juvenil y fortalece los lazos entre las comunidades patagónicas de Argentina y Chile.