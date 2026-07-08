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El vóley femenino del Club Social y Deportivo Independiente se prepara para vivir una nueva edición del Torneo Promocional Femenino, una propuesta que busca reunir a jugadoras de diferentes equipos de la ciudad en un espacio deportivo y recreativo.

El certamen comenzará mañana miércoles 9 de julio y se extenderá hasta el viernes 11, con partidos que se disputarán desde las 13 hasta las 22 horas. La convocatoria tuvo una gran respuesta por parte de la comunidad del vóley y finalmente serán nueve los equipos participantes.

“Organizamos un torneo para equipos de ‘Promo’ que empieza mañana. Varios equipos estuvieron interesados en la propuesta y rápidamente completamos los cupos que buscábamos, que eran entre 9 y 12 equipos”, explicó Analía Díaz, integrante del primer equipo femenino de vóley de Independiente.

La competencia estará destinada a la categoría “Promo Femenino”, integrada principalmente por jugadoras mayores de 21 años. “Hay chicas de distintas edades, pero la mayoría son mayores. La idea es que puedan tener un espacio para competir, compartir y seguir creciendo dentro del vóley”, señaló Díaz.

El torneo estará dividido en dos zonas. La Zona “A” estará integrada por Cobras, Pingüinas, Queen, Independiente y Social, mientras que la Zona “B”tendrá a Escorpio, Gladiadoras, 17 de Octubre y Barcelona. La gran final se disputará el sábado, jornada en la que también habrá una programación especial para los equipos y el público.

Durante los primeros días de competencia, los encuentros serán arbitrados por las propias jugadoras y el profesor del club, mientras que para la jornada final se contará con árbitros externos.

Un equipo que sigue creciendo

Además de la organización del torneo, Analía Díaz destacó el presente del plantel femenino de Independiente y el trabajo que vienen realizando durante la temporada.

“Entrenamos martes y jueves de 22:15 a 23:30. Los entrenamientos son bastante arduos, súper exigentes. El nuevo DT está haciendo muy bien su trabajo y eso se ve en la cancha, en la motivación y en la dinámica del equipo”, expresó.

El primer equipo de Independiente, anfitrión del torneo.

La jugadora también resaltó el clima interno que se generó dentro del grupo: “Se armó un grupo muy lindo y te hacen sentir parte todo el tiempo. Eso también ayuda mucho a seguir mejorando”.

Desde la institución invitaron a las familias y a toda la comunidad deportiva a acercarse durante el fin de semana largo para acompañar los partidos. “Es un ámbito recreativo, pueden venir a compartir unos mates, comer algo en el buffet y disfrutar del vóley. Además, después de la final tendremos el partido de Argentina, así que será una linda jornada para compartir”, agregó Díaz.