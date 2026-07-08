Santa Cruz acelera su preparación rumbo a la Araucanía 2027: recorren futuras sedes y avanzan en la organización del gran desafío deportivo La provincia continúa con el trabajo de planificación para recibir los Juegos Binacionales de la Araucanía 2027. Autoridades deportivas realizaron nuevas recorridas por Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Puerto Santa Cruz, verificando infraestructura, logística y espacios que serán protagonistas durante la competencia.

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Santa Cruz ya transita el camino hacia uno de los desafíos deportivos más importantes de los próximos años. En el marco de la organización de los Juegos Binacionales de la Araucanía Santa Cruz 2027, la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación continúa con el relevamiento de las localidades que serán sedes del evento, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para recibir a las delegaciones patagónicas.

La agenda de trabajo incluyó visitas a distintas localidades de la provincia, donde el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murúa, junto al equipo de la Secretaría, recorrió instalaciones deportivas, espacios de alojamiento y sectores destinados a la logística general de la competencia.

La comitiva a cargo de la organización estuvo presente en Puerto San Julián, donde junto a autoridades locales supervisó los gimnasios y espacios que albergarán las disciplinas de básquet y vóley. Además, se avanzó en aspectos vinculados a la organización y coordinación para la llegada de las delegaciones que participarán del certamen.

Previamente, las actividades se desarrollaron en Comandante Luis Piedrabuena, donde se realizó un recorrido por los circuitos destinados a las competencias de ciclismo, además de evaluar los espacios previstos para la logística y el alojamiento de los equipos participantes. En la oportunidad, Murúa estuvo acompañado por la intendenta Analía Farías y autoridades municipales.

La recorrida también alcanzó a Puerto Santa Cruz, donde el equipo provincial fue recibido por el intendente Juan Manuel Bórquez y representantes del área de Deportes local. Allí se visitó el Gimnasio Municipal, que será sede de la disciplina de tenis de mesa, además del albergue municipal y otros espacios que tendrán un rol fundamental durante el desarrollo del evento.

Un trabajo federal para una competencia histórica

La preparación de Santa Cruz como sede de la Araucanía 2027 implica un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios, con una mirada federal que busca que distintas localidades sean protagonistas de una competencia que reúne a jóvenes deportistas de la Patagonia argentina y chilena.

La elección de Santa Cruz como anfitriona representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura deportiva, impulsar el desarrollo de nuevas disciplinas y posicionar a la provincia como escenario de grandes acontecimientos deportivos.

En este sentido, cada recorrida forma parte de una planificación integral que apunta a llegar a 2027 con sedes preparadas, una logística eficiente y las mejores condiciones para recibir a atletas, entrenadores y delegaciones.

Con el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz y el compromiso de las comunidades locales, la provincia avanza en el armado de una verdadera fiesta deportiva regional que tendrá como protagonistas al talento joven y al espíritu de integración que caracteriza a los Juegos Binacionales de la Araucanía.