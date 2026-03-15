En un emotivo homenaje en la cancha de Defensores del Carmen que contó con la presencia del presidente de la liga Jacinto Cáceres y dirigentes de otros clubes, las hijas de René “Peneca” Muñoz recordaron a su padre fallecido en diciembre del año pasado y esparcieron sus cenizas en la cancha.

“Gracias por acompañarnos. Decidimos dejar parte de sus cenizas acá, donde dejó su vida, su tiempo… Fue parte de la historia de este club. Tuvo muchas alegrías. Estamos muy felices de dejar parte de él acá. Y ojalá todos se lleven un poquito de mi papá. Por los valores que él tenía y por cómo era como persona, como director técnico, como papá, abuelo y como amigo. Muchas gracias a todos los que vinieron a acompañar” expresó Claudia, una de sus hijas.

Luego agradeció la presencia de las autoridades de la liga y dirigentes de otros equipos.

“A ‘tito’ y Roque (NdR: Roberto “Tito” Velázquez vicepresidente de Boxing y Roque Gil, ex presidente de Ferro) que son parte del fútbol también y entienden de esto. Lo que es dejar el tiempo, la vida y la familia por seguir adelante y porque un club crezca. Gracias a los amigos de siempre José, Alberto, Pablo. Al presidente de la liga que hoy se hizo presente (NdR: Jacinto Cáceres) y a todos los que hoy”.

También agradeció al equipo de Unión Santacruceña, rival de Defensores en esta primera fecha del torneo que llevará justamente el nombre de René “Peneca” Muñoz.

“Para nosotros es muy importante que se haya hecho hoy, en el primer partido de ‘Defe‘, en casa, su equipo, y contra Unión que es gente amiga. Gracias Claudio por estar.”

Por último tomó la palabra Jacinto Cáceres, presidente de Liga Sur.

“Raúl era un hombre integro en todo el sentido de la palabra. Es uno de los grandes que pasaron por nuestro fútbol” indicó.

Cabe recordar que Raúl”Peneca” Muñoz falleció el 25 de diciembre de 2025. Fue un jugador, director técnico, dirigente y formador que dedicó décadas de su vida al fútbol, más precisamente al club Defensores, donde en 2010 alcanzó la gloria máxima al ganar la primera estrella del club en el torneo federado.

Raúl “Peneca” Muñoz, un emblema del fútbol local que dejó una huella imborrable en el club Defensores.

Como jugador y entrenador integró Los Andes, Ferro, Boxing Club, Boca de Río Gallegos, la selección de la Araucanía y Defensores del Carmen, institución con la que su nombre quedará marcado para siempre.