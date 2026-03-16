El periodista deportivo Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años. La noticia fue confirmada en las últimas horas y generó repercusiones en el ámbito del periodismo deportivo y del fútbol argentino, donde su voz estuvo asociada durante décadas a los partidos más importantes y programas dedicados a la Primera División.

Araujo fue uno de los relatores más conocidos de la televisión argentina y su nombre quedó vinculado principalmente al programa Fútbol de Primera, ciclo que durante años concentró los resúmenes de cada fecha del campeonato local.

Según dejó trascender la familia, el periodista falleció a la madrugada de este lunes, luego de una larga internación en Vicente López, publicó C5N. No habrá velorio y será cremado en el Cementerio de la Chacarita este martes.

De Lázaro Zilberman a Marcelo Araujo

Marcelo Araujo nació el 12 de junio de 1947 en el barrio porteño de Villa Crespo con el nombre de Lázaro Jaime Zilberman. Desde joven se vinculó con la locución y el periodismo deportivo, iniciando su carrera en medios durante la década de 1970.

En esos años relató partidos internacionales y trabajó junto al periodista Fernando Niembro. Con el paso del tiempo se consolidó como relator en diferentes transmisiones deportivas y programas especializados en fútbol.

Su trayectoria incluyó coberturas de torneos internacionales, partidos de clubes argentinos en competiciones continentales y encuentros de la selección argentina.

La etapa de Fútbol de Primera

El punto central de su carrera televisiva fue el programa Fútbol de Primera, que comenzó a emitirse el 4 de agosto de 1985. El ciclo ofrecía los compactos de cada fecha del campeonato de Primera División y se emitía inicialmente por ATC, luego por Canal 9 y más tarde por El Trece.

Durante años Araujo condujo el programa y relató el partido principal de cada jornada. En ese rol formó una dupla televisiva con el periodista Enrique Macaya Márquez, quien se desempeñaba como comentarista.

El ciclo se mantuvo en pantalla durante 25 años y se convirtió en un espacio central para seguir el fútbol argentino antes de la transmisión masiva de partidos en vivo por televisión.

El programa dejó de emitirse en diciembre de 2009, en un contexto en el que el acceso a los partidos y a los resúmenes se había ampliado a través de canales deportivos y nuevas plataformas.

Transmisiones internacionales y mundiales

A lo largo de su carrera, Araujo relató encuentros de la Copa Libertadores, la Copa Mercosur y partidos de la selección argentina en eliminatorias y competiciones internacionales.

También participó en la cobertura televisiva de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 para Canal 9 y en la transmisión de la Copa FIFA Confederaciones 2009 a través de DirecTV Sports.

Además de su actividad en transmisiones deportivas, condujo programas como 3 en el fondo, emitido por Canal 7, y ciclos televisivos dedicados al análisis del fútbol.

El regreso a la televisión con Fútbol para Todos

En 2009 fue convocado para integrarse al programa Fútbol para Todos, que transmitía los partidos del campeonato argentino por televisión abierta. En ese ciclo volvió a relatar encuentros de Primera División y partidos de la selección nacional.

Durante esa etapa trabajó con comentaristas como Julio Ricardo y Fernando Pacini. Su participación en el programa se extendió hasta 2013, con un breve regreso en 2014.

Años más tarde también tuvo apariciones televisivas vinculadas a coberturas deportivas, entre ellas el programa Mundial 24 en el canal A24.

Un recorrido por diferentes medios

Además de su trabajo en televisión, Araujo participó en proyectos vinculados al fútbol en otros formatos. Fue la voz del videojuego PC Fútbol 5.0 en su edición argentina, correspondiente al torneo Apertura de 1997.

A lo largo de su carrera relató partidos para diferentes señales deportivas, incluyendo TyC Sports, TyC Max y Fox Sports Latinoamérica, entre otras.

Antecedentes de salud en los últimos años

En 2021 el relator había sido internado en el Hospital Italiano luego de sufrir una caída en su domicilio. Durante su ingreso médico se le realizaron estudios que confirmaron que tenía coronavirus, por lo que permaneció en observación.

En aquel momento se informó que el ingreso hospitalario se produjo por el traumatismo derivado de la caída y que el diagnóstico de COVID-19 surgió durante los controles realizados por protocolo.