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En la cancha del club Boca, con una temperatura que rondaba los 14° y unas ráfagas de viento que ascendían a 30 km/h, el equipo bancario que ahora dirige técnicamente Carlos Padín se impuso frente a los conducidos por Eduardo Belmonte por 3 a 1 con un Matías Portillo intratable que convirtió los tres goles del encuentro.

A los cinco minutos de partido Bancruz daba el primer aviso. Desborde por la derecha del volante Ignació Sánchez y pase en cortada para el goleador de la tarde que en esta oportunidad no le acertó al arco y desvío el remate en un mano a mano claro.

Los minutos posteriores a esa jugada la pelota estuvo más por el aire que por el suelo. Si bien Bancruz dominaba el trámite, no lograba generar peligro y su técnico ya se empezaba a impacientar, tanto con sus dirigidos como con el árbitro Alfio Moreno, que omitió cobrar dos faltas claras y una mano alevosa de un jugador de Ferro cerca del lateral.

Tal fue la bronca de Padín por estas jugadas que se ganó la primer amarilla del partido a los 23 minutos de juego. Tan solo cuatro minutos después, una buena pelota cruzada del número 10 azzurro a espaldas de los centrales encontró a un compañero libre que con pelota dominada entró al área rival y encaró al defensor de Ferro, quien en el ímpetu de ir a marcar terminó tocando la pelota con la mano. En esta el árbitro no dudó y cobró penal.

El encargado sería el número 7 Matías Portillo, que con absoluta tranquilidad acomodó la pelota por abajo justo al lado del palo. 1 a 0 y festejo para las decenas de hinchas bancarios que acompañaron al equipo en este nuevo debut.

Pero duró poco la alegría, porque a los 35’ una buena jugada por izquierda del carbonero derivó en un centro al corazón del área que encontró solo al número 11 Matías Aguirre que con un frentazo estampó el 1 a 1 frente a la pasividad del portero.

El empate hizo tambalear al bancario y sobre todo a su arquero, ya que con el tiempo casi cumplido de la primera parte un pelotazo largo sin peligro que parecía controlado por el guardametas casi termina en el segundo gol de Ferro. Fue una mala salida con algo de fortuna ya que la pelota dio en el palo y se fue afuera. Final del primer tiempo y a refrescar ideas.

No habían pasado 5 minutos del segundo tiempo cuando Bancruz volvió a ponerse en ventaja. Buena jugada de contrataataque entre sus delanteros que derivó nuevamente en gol de Portillo. A partir de allí el azzuro supo manejar con paciencia los hilos del partido y el ferroviario se fue quedando sin resto físico para contrarrestar los embates de su rival.

Finalmente cerca de la media hora de la segunda parte, ya con Ferro jugando con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Joaquín Mayol, otra vez Portillo entro por el medio del área y encontró un centro rasante que vino de la derecha para poner el 3 a 1 definitivo y sentenciar la historia.

En conclusión, fue un trabajado triunfo de Bancruz que arrancó algo dubitativo el encuentro pero lo terminó sólido en todas sus líneas y con la posibilidad de haber convertido algún gol más. Por el lado de Ferro, deberá sostener más tiempo lo que logró en pasajes del primer tiempo, cuando supo aprovechar la habilidad de sus mediocampistas para hilvanar pases en el campo rival.

Padín: “Había que sacarnos el debut de encima”

Luego del partido, el técnico que hizo su debut oficial en Bancruz manifestó la importancia de “poder sacar este debut adelante” luego de la pretemporada y con la ausencia de algunos futbolistas importantes.

“En el primer tiempo equivocamos los caminos, en el segundo tuvimos más claridad para tener la pelota y encontrar los espacios vacíos. Ellos mermaron en lo físico y nosotros seguimos siendo intensos. Pudimos definirlo por más goles.”

Sobre lo que se viene, Padín dijo que ganar siempre sirve para trabajar más tranquilos, con la mejor cara, y más teniendo en cuenta que recién dentro de 15 días enfrentarán al Boxing por quedar libres en la segunda.

“Estoy muy contento con el grupo que tengo. Muy predispuesto al trabajo que es lo importante. Después la pelota puede pegar en el palo o salir pero el tema es ser competitivo” y agregó que la idea siempre es “mover la pelota de un lado a otro, pasar por sorpresa y que los delanteros tengan ocasiones de gol“, y es eso justamente lo que lo deja tranquilo.

Carlos Padín hizo su debut oficial como DT de Bancruz. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Portillo: “Aspiramos a salir campeón”

El goleador del partido Matías Portillo habló luego del encuentro con La Opinión Austral y también expresó su alegría por el triunfo.

“Contento porque vinimos a buscar los 3 puntos y lo conseguimos. Y también feliz por los goles y por el grupo. El técnico nos pide que hagamos el trabajo que venimos entrenando en la semana y que hagamos los goles porque sino después se nos puede complicar” expresó.

Sostuvo además que siempre trata de ayudar al equipo con goles y asistencias. “Los primeros 15 minutos sabíamos que iba a ser muy intenso y que íbamos a terminar medio ahogados pero siempre buscando lo que venimos trabajando desde la pretemporada”.

Por último, consultado sobre las aspiraciones del equipo para este torneo no dudó y dijo que “aspiramos a salir campeón y llegar bien a la segunda parte del torneo“.

Matías Portillo, el goleador de la tarde. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL