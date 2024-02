"Es un sueño cumplido con la camiseta que amo", dijo Mastantuono con su primer gol en River

El volante de River Plate Franco Mastantuono consideró hoy "un sueño cumplido" su primer gol, que quedó en la historia del club, en el triunfo 3-0 ante Excursionistas que significó el pase a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

"Es un sueño cumplido, es una alegría muy grande con la camiseta que me amo y donde me crié. El equipo está haciendo un esfuerzo muy grande, la gente cree que es fácil, pero no lo es", dijo Mastantuono, quien con 16 años, 5 meses y 24 días se convirtió en el jugador más joven en hacer un gol en la historia de River..

"No caigo. Todo lo que estoy viviendo es un sueño. Mis compañeros me hacen sentir bien y sin ellos no podría hacerlo", señaló el juvenil de River a TyC Sports.

"Hay personas muy buenas en el plantel. Hay gente que tiene experiencia y me aportan mucho. Quiero aprender de ellos, como Nacho Fernández, siempre quiero aprender de él", agregó Mastantuono. (Télam)