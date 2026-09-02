Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal dio a conocer que prevé entregar 16 canchas de césped sintético a clubes de toda la provincia, entre los que se encuentran Unión Santacruceña de Río Gallegos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 2 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Días atrás, el gobernador realizó la entrega de 50 bolsas de cemento, un tanque de agua y materiales de construcción que completarán los trabajos de infraestructura en el predio del club, como la instalación eléctrica y la nivelación del suelo.

Durante la recorrida, recordó que hace un mes “asumimos un compromiso y facilitamos una donación de dinero en su momento, le ayudamos con la instalación eléctrica, y ahora portamos el cemento que ellos necesitan para poder hacer el contrapiso”.

Además, agregó que la Provincia enviará maquinaria para nivelar el suelo de la cancha de fútbol ubicada en el exterior del predio del gimnasio.

“Él se acercó anteriormente cuando habíamos sufrido el robo, para ver qué había pasado, nos dio una mano en lo que estábamos haciendo en el SUM y nos había prometido llevar cemento para una parte que nos faltaba terminar. Cuando fue al predio, empezamos a recorrer, le mostramos cuál era la intención y le dijimos que en la parte de atrás iba la cancha y que el año que viene cumplíamos 25 años entonces me dijo: ‘Podríamos lograr una cancha más para ustedes’. Ahí nos anunció que para el año que viene, para los 25 años íbamos a tener nuestra cancha en el predio”, manifestó Claudio Leyenda, fundador y presidente del club, en comunicación con “La Mañana de LU12” que se emite por Radio LU12 AM680 en dúplex con Patagonia TV.

“Tenemos que alquilar gimnasios para poder entrenar”. CLAUDIO LEYENDA, PRESIDENTE DE UNIÓN SANTACRUCEÑA

Sobre los orígenes del club, relató: “Nacimos el 21 de septiembre de 2002, nos juntamos un grupo de amigos después de estar por distintos clubes y tener un montón de desencuentros dirigenciales, fundamos el club y empezamos a trabajar”.

En cuanto a la cantidad de socios, expuso: “Tenemos Escuelita de fútbol. Después tenés socios adherentes, socios ya adultos. Todas las categorías. Estamos arriba de los 600 socios, entre gente que sigue siendo parte del club y día a día, hay gente que viene y dice: ‘¿Cómo les podemos dar una mano?’ Y se asocia, paga su cuota y nos ayuda a seguir avanzando”.

Actualmente, las actividades de la institución se desarrollan en diferentes espacios. “Durante todas las semanas laburamos en distintos lugares porque tenemos diferentes categorías, lo que es fútbol infantil y fútbol infantil femenino lo hacemos en la calle Colón 630, después de todo lo que es futsal en distintos gimnasios de la ciudad. Tenemos que alquilar gimnasios para poder entrenar, en el mismo Boxing entrenamos, también trabajamos en Defensores. Estamos repartidos por todos lados por esta necesidad que tenemos de espacios propios y de poder trabajar mejor”, explicó.

En el terreno de dos héctareas y media de Unión Santacruceña, señaló: “También está proyectado hacer un gimnasio y las canchitas de suizo infantil para los chicos”.

Ante la posiblidad de poder contar con una cancha de césped sintético para 2027, Leyenda afirmó: “Nos potencia. Venimos jugando Liga Sur con todas las categorías. La intención del club siempre fue intentar participar de un torneo federal y creo que lo primero que tenés que tener es el espacio para poder entrenar, para trabajar seriamente y tener la posibilidad de ir mejorando y potenciando a todos los jugadores”.

Finalizando, Leyenda afirmó: “Es una alegría muy grande que se pueda lograr para el año que viene y así poder cumplir los 25 años en la cancha y con el SUM funcionando. Poder estar en nuestro espacio físico sería una alegría inmensa para seguir trabajando”.