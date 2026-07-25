Cuando el partido ingresaba en sus segundos finales, una mano de un jugador de Camioneros no fue sancionada por los árbitros, una acción que quedó registrada en la transmisión oficial del Consejo Federal del Fútbol Argentino y que desató el inmediato reclamo de jugadores y cuerpo técnico de Talleres.

Instantes después, un futbolista del conjunto local se paró sobre la pelota mientras transcurrían los últimos segundos del encuentro, situación que elevó la tensión al máximo y provocó un tumulto entre los protagonistas.

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Tras el pitazo final, los incidentes continuaron fuera de la cancha. En las imágenes de la transmisión también se observa el ingreso de personas vinculadas a Camioneros hacia el sector donde se encontraba la delegación visitante, en medio de empujones y agresiones que involucraron a familiares de los jugadores de Talleres. Como consecuencia de la situación, la delegación santacruceña abandonó el gimnasio escoltada por personal policial.

A través de las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de usuarios que siguieron en vivo el encuentro. “Qué lindo robo… Tremendo“, escribió uno. Otro expresó: “Los simios que fueron a pegarle a los pibes de la T y a la familia son cualquiera“. También hubo fuertes cuestionamientos hacia el arbitraje: “Tremendo choreo… se vio en las repeticiones la mano, un desastre los árbitros, vergüenza“, mientras que otro comentario sostuvo: “Pensamos que en estas categorías iban a priorizar el respeto y el desarrollo de los chicos… veo que no, lamentable“.

Entre los testimonios publicados también se encuentran los de familiares de los jugadores. “Dos mamás de Talleres fuimos agredidas físicamente por hombres de la hinchada de Camioneros. Además de sufrir esa situación, el señor Guillermo Vargas nos echó del gimnasio en medio del conflicto, en lugar de garantizar nuestra seguridad“, escribió una de las madres.

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Otra publicación señaló: “La barra pegándole a los chicos con los palillos de los redoblantes. Quedaron los nenes marcados. El señor Vargas diciéndonos ‘váyanse para allá porque los van a matar’. ¿Qué clase de torneo nacional es este?”.

Por su parte, el Club Talleres eligió destacar el enorme campeonato realizado por sus jugadores. En un mensaje publicado en sus redes oficiales expresó: “Nuestros chicos dejaron el alma en la cancha, jugaron de igual a igual y demostraron por qué llegaron hasta esta instancia nacional. Esta vez el resultado no estuvo de nuestro lado, pero el esfuerzo, el compromiso y el corazón que mostraron valen muchísimo más que un resultado“. La institución también felicitó al plantel y al cuerpo técnico por representar al club “con orgullo” y con “la frente bien alta”.

Pese al duro golpe que significó la eliminación y todo lo ocurrido tras la semifinal, Talleres mostró carácter para cerrar el certamen de la mejor manera. En el encuentro por el tercer puesto, el conjunto riogalleguense igualó 4 a 4 frente a Centenario y desde el punto del penal, fue ampliamente superior: se impuso por 4 a 1 para quedarse con el tercer lugar del Campeonato.

De esa manera, el equipo santacruceño dejó atrás la frustración de la semifinal y coronó una destacada campaña entre los mejores equipos del país.