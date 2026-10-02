Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Escorpión cerró la quinta fecha de la Primera División con una victoria que le permitió quedar como único líder del torneo. El conjunto se impuso por 3-1 ante Unión Santacruceña y alcanzó los 12 puntos en cinco partidos disputados, quedando en soledad en lo más alto de la tabla.

En otro de los encuentros destacados de la jornada, Boxing consiguió una importante victoria frente a Boca. Fue 2-1 para el conjunto de Boxing, que sumó tres puntos y llegó a las seis unidades. Boca, pese a la derrota, se mantiene como escolta con 10 puntos en cinco presentaciones.

La fecha también dejó una contundente actuación de Bancruz, que goleó 8-0 a Defensores y alcanzó los siete puntos en cuatro partidos jugados. Hispano, por su parte, derrotó 3-0 a Ferro YCF y también llegó a los seis puntos, aunque con cuatro encuentros disputados.

UPP fue el equipo que tuvo fecha libre en esta quinta jornada. El conjunto mantiene siete puntos en cuatro partidos jugados y comparte esa cantidad de unidades con Bancruz.

Con estos resultados, Escorpión lidera el campeonato con 12 puntos, seguido por Boca con 10. Bancruz y UPP suman siete unidades, mientras que Hispano, Boxing y Unión Santacruceña tienen seis. Ferro YCF acumula cuatro puntos y Defensores todavía no logró sumar.

La sexta fecha ya tiene programación oficial

La organización confirmó los días, horarios y escenarios para la sexta jornada de la Primera División. La actividad comenzará el domingo 4 de octubre, cuando desde las 16:00 Unión Santacruceña se enfrente con Ferro en cancha de Boca.

El martes 6 llegará el turno del líder. Desde las 22:00, UPP recibirá a Escorpión en cancha de Hispano, en un encuentro que tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia del puntero del campeonato.

La fecha continuará el miércoles 7 de octubre con dos partidos. A las 21:10, Hispano se medirá con Bancruz en cancha de Hispano, mientras que desde las 22:00 Defensores enfrentará a Boxing.

En esta sexta jornada, Boca tendrá fecha libre.