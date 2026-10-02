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La gimnasia artística vuelve a ser protagonista en Santa Cruz con la realización del Torneo Regional de Gimnasia Artística Femenina de la Región Sur, una competencia avalada por la Confederación Argentina de Gimnasia que reúne durante este fin de semana a jóvenes deportistas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

El móvil de La Opinión Austral se acercó hasta el CePARD para acompañar el desarrollo de la competencia y dialogar con sus protagonistas. En ese marco, el presidente de la Federación Santacruceña de Gimnasia, Matías Bazán, brindó detalles sobre el certamen, el presente de la disciplina y el crecimiento que viene experimentando la actividad en la provincia.

El torneo comenzó este viernes desde las 10:00 con la entrada en calor y el posterior inicio de las competencias. Las actividades se extenderán durante el viernes y sábado, aproximadamente hasta las 18:00, con la presencia de gimnastas, entrenadores, jueces, familias y público.

“Es un torneo regional avalado por la Confederación Argentina. Está dividido por regiones y en la Región Sur participan Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut”, explicó Bazán durante la entrevista realizada por el móvil de La Opinión Austral.

La competencia contempla los cuatro aparatos de la gimnasia artística femenina: suelo, paralelas, salto y viga, con participación de deportistas de los niveles 1 y 2 en sus respectivas categorías. Las edades de las participantes van desde los 8 hasta los 16 años.

El encuentro no solo permite observar el presente de la disciplina, sino también medir el crecimiento que viene teniendo en la provincia. Bazán destacó especialmente el incremento de deportistas que participan de manera federada y el trabajo que se viene realizando desde la Federación.

“Nosotros estamos trabajando de forma federativa desde el año 2022. En ese momento comenzamos con unos 250 gimnastas participando en torneos nacionales de todas las disciplinas”, explicó.

Actualmente, según detalló, son alrededor de 450 los gimnastas que participan de manera federativa en torneos regionales y nacionales. El crecimiento alcanza a distintas especialidades, entre ellas gimnasia artística femenina y masculina, gimnasia rítmica, aeróbica y gimnasia de trampolín.

“El deporte creció bastante a nivel federativo y tenemos buen acompañamiento y reconocimiento desde la Confederación para nuestros gimnastas”, destacó el dirigente.

El Regional que se desarrolla en el CePARD representa además una de las primeras etapas de un calendario que tendrá continuidad con diferentes competencias nacionales. Santa Cruz tendrá participación en próximas instancias que se desarrollarán en Santa Fe y La Pampa, mientras que también habrá presencia provincial en gimnasia artística masculina y gimnasia rítmica.

Durante la recorrida, el móvil de La Opinión Austral también dialogó con Mabel Fernández, directora del torneo en representación de la Confederación Argentina de Gimnasia.

Fernández destacó la organización del evento y el desarrollo que viene mostrando la actividad en la Patagonia Sur.

“Hay mucho desarrollo acá en la Patagonia Sur. Hay muy buen nivel de las chicas, los gimnastas y los entrenadores”, sostuvo.

La referente también remarcó el esfuerzo que existe detrás de cada participación y el papel fundamental que cumplen las familias para acompañar a los deportistas, especialmente teniendo en cuenta las distancias y los costos que implica trasladarse dentro de la Patagonia.

“Siempre es un sacrificio hacerlo y participar de todos estos eventos. Lleva un montón de trabajo y, sobre todo, el apoyo de las familias de cada uno de los gimnastas, porque sin ellos no se podrían llevar a cabo estos eventos”, explicó.

Fernández también coincidió en que la gimnasia viene mostrando una evolución en la región. “Hay muchas más gimnastas que en años anteriores. Es bastante desarrollado el nivel de gimnasia que tienen”, señaló.

Como responsable de la dirección del certamen, su tarea también comprende la fiscalización del correcto desarrollo de las competencias y el trabajo de los jueces, garantizando que cada presentación sea evaluada de acuerdo con los criterios correspondientes a cada aparato y categoría.

El Regional representa así mucho más que una competencia. Para las jóvenes gimnastas significa la posibilidad de sumar experiencia, medirse con deportistas de otras provincias y continuar avanzando dentro de un proceso formativo que puede llevarlas posteriormente a los escenarios nacionales.

Con una importante presencia de público en el CePARD y el acompañamiento permanente de las familias, Santa Cruz vuelve a mostrarse como uno de los puntos de referencia para el desarrollo de la gimnasia en la Patagonia Sur.

El torneo continuará durante este sábado con nuevas presentaciones y definiciones, en una jornada que volverá a reunir a las delegaciones de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

La cobertura de La Opinión Austral, a través de su móvil, permitió conocer desde el lugar las voces de quienes hacen posible el crecimiento de la disciplina y acompañar de cerca una competencia que reúne a las nuevas generaciones de la gimnasia patagónica.

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