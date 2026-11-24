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Escorpión continúa haciendo historia en el Torneo Regional Federal Amateur. Después de eliminar a Boxing Club y conseguir una valiosa victoria por 2 a 1 frente a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) en Comodoro Rivadavia, el conjunto santacruceño quedó en una posición inmejorable para afrontar el encuentro de vuelta y acercarse a la final de la Región Patagónica.

El resultado tuvo una importante repercusión en el ámbito futbolístico regional y fue celebrado por un plantel que, partido a partido, demuestra que está preparado para competir frente a equipos de mayor trayectoria. En ese contexto, Carlos Vera y Juan Manuel Vila visitaron los estudios de LU12 AM680, donde repasaron el encuentro, analizaron las claves del triunfo y compartieron cómo se prepara el equipo para el próximo desafío.

Vila explicó que Escorpión llegó a Comodoro Rivadavia con una idea clara: priorizar el orden defensivo y conseguir un resultado favorable. “Nosotros fuimos planteados para sacar un buen resultado. Un 0 a 0 o un 1 a 0 era espectacular, pero si nos quedaba alguna oportunidad, teníamos que aprovecharla”, expresó. En esa línea, destacó la importancia de sostener el arco en cero durante la primera mitad, especialmente ante un rival que debía asumir la responsabilidad de jugar como local.

El futbolista reconoció que los primeros 45 minutos fueron exigentes, aunque el equipo también consiguió generar algunas situaciones de peligro. Según explicó, el mayor desgaste llegó sobre el cierre del encuentro, cuando las piernas comenzaron a sentir el esfuerzo y la CAI adelantó sus líneas en busca de revertir el resultado.

Uno de los aspectos más destacados de la victoria fue la contundencia de Escorpión en el complemento. Vila, protagonista de uno de los goles, relató cómo se desarrolló la jugada que terminó con su definición. La acción comenzó con una combinación ofensiva y un pase de Luciano Cárcamo, que le permitió cambiar el ritmo, superar la marca de su defensor y quedar frente al arquero. Con una definición precisa, logró convertir y abrir el maracador para el conjunto santacruceño.

El segundo tanto también tuvo una participación determinante del juego aéreo y la presión ofensiva. Tras una pelota recuperada y una serie de rebotes, Vila aprovechó un error defensivo, ganó la espalda de los centrales y encontró el espacio necesario para definir. El delantero reconoció que el festejo estuvo marcado por la euforia del momento y la dimensión que comenzaba a adquirir aquella victoria.

Vera ya elevó la pelota sobre el arquero y sale a celebrar su gol, el segundo de la tarde.

“Ya habíamos hecho ruido cuando eliminamos a Boxing y ahora esto también es histórico”, señalaron durante la entrevista, al dimensionar el impacto de un triunfo conseguido frente a uno de los equipos con mayor recorrido del fútbol patagónico.

En el análisis del rival, los jugadores destacaron que la CAI intentó mantener su identidad de juego y buscar asociaciones durante gran parte del encuentro, aunque se encontró con una defensa de Escorpión bien organizada, firme en los duelos y atenta para cerrar los espacios. También valoraron la actitud del equipo para no dejarse llevar por los antecedentes ni por la historia del adversario. En ese sentido, Vila dejó una frase que sintetizó la mentalidad del plantel: “Muchos nos subestiman, pero no se dan cuenta de que los dos jugamos el mismo deporte, los dos tenemos dos piernas”.

Otro de los puntos que surgió durante la charla fue la fortaleza del grupo, una característica que los futbolistas consideran fundamental para explicar el presente deportivo del equipo. Vera y Vila coincidieron en que la unión y el compromiso colectivo son tan importantes como las individualidades, especialmente en una competencia que exige viajes, sacrificio y una preparación constante.

“Vos te podés quedar tranquilo porque sabés que por cada uno se van a tirar de cabeza”, expresaron al referirse al vínculo entre los integrantes del plantel y al compromiso que existe tanto entre los titulares como entre quienes esperan su oportunidad desde el banco de suplentes.

Con respecto al partido de vuelta, los futbolistas fueron cautos y dejaron en claro que la diferencia conseguida en Comodoro no modifica la mentalidad con la que afrontarán el compromiso. Saben que la CAI llegará con la obligación de buscar el resultado desde el comienzo y que deberán mantener la concentración para evitar errores que puedan complicar la serie.

“Hay que arrancar el partido como lo hicimos con Boxing. No podemos cometer el error de que nos hagan un gol rápido, porque ellos juegan bien y tienen un buen equipo”, señalaron, remarcando también la importancia de aprovechar las oportunidades que puedan presentarse.

El plantel ya retomó los entrenamientos con la mirada puesta en la revancha y espera contar con un importante acompañamiento del público. Los jugadores reconocieron que disputar esta clase de encuentros con el respaldo de la gente representa un estímulo especial y expresaron su deseo de que los hinchas se acerquen a acompañar al equipo en una instancia decisiva.

Mientras la repercusión de la victoria continúa creciendo, Escorpión sabe que todavía queda un paso importante por delante. El 2 a 1 conseguido en Comodoro representa mucho más que una ventaja deportiva: es el resultado de un equipo que encontró en la confianza, la solidaridad y el sentido de pertenencia sus principales argumentos para seguir escribiendo una página histórica en el fútbol santacruceño.

Triunfazo histórico se llevó Escorpión ante la CAI en Comodoro Rivadavia.