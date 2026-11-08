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Luego de dejar en el camino al Boxing por el lado de Escorpión, y a Bancruz, por el lado de Camioneros, se vieron las caras este domingo en cancha de Hispano Americano dos equipos que se armaron para pelear hasta la última instancia en este Torneo Regional Federal Amateur.

El local, conducido por Carlos Padín, afrontó el duelo con el sorpresivo cambio de su defensor y capitán Pablo “Gringo” Sevilla jugando de centro delantero, acompañando a Carlos Vera. Pero no sólo en el ataque hizo cambios el técnico, ya que, en la defensa, Facundo González que venía jugando de lateral derecho pasó a ser segundo marcador central y el “Pela” Hernández volvió a su puesto natural, de lateral derecho, mientas que Alejandro “Cuchi” Maidana retrocedió unos metros y ocupó el lateral. En el arco, uno de los puntos altos de Escorpión, Juan Manuel Espíndola.

En el medio, el habitual titular Iván Haro le dejó su lugar al experimentado Gabriel Burgos, mientras que Franco Merlo se mantuvo en el mediocampo junto a Juan Manuel Vila y Gustavo Méndez, dos de los jugadores más habilidosos del “alacrán”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Arriba, Carlos Vera que venía siendo el delantero de área, le dejó su lugar a Sevilla y se tiró un poco más atrás.

A pesar de estos cambios iniciales, debió seguir cambiando al poco tiempo de empezado el partido el técnico Padín porque Méndez se resintió de una lesión y tuvo que dejarle su lugar a Adrián Morales, obligando a Maidana a subir nuevamente a la mitad de cancha y dejándole el lateral al recién ingresado.

Por el lado de Camioneros, el único cambio obligado fue en el lateral derecho, ya que el habitual titular había sido expulsado frente a Bancruz. De esta forma, el equipo salió con Francisco Martínez al arco, con Fabrizio Aguirre e Ismael Sueldo en la defensa central, Gonzalo Cruz en el lateral derecho y Emanuel Adasme en el izquierdo.

En el medio, el técnico Marcelo Llanes alineó al capitán Gustavo Bravo en el eje, con Mauricio Bravo y Mauricio Robledo a los costados y el tridente de ataque con el número 10 Jeremías Ponce y los delanteros Ismael Monte y Jonathan Torres como referencia de área.

Difícil encontrar jugadas con más de cuatro o cinco pases en una tarde soleada, con una temperatura que rondaba los 20°, pero con un protagonista excluyente, el viento. Así las cosas, la pelota iba y venía de un lado para el otro muy rápido, sin lograr que ninguno de los dos equipos tenga el control.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Con este panorama, el que más insinuó fue Escorpión, que recién a los 35 minutos del primer tiempo logró abrir el marcador. Y lo hizo con un poco de ayuda del viento, ya que luego de un mal cálculo de uno de los defensores del “camión” para despejar, hizo que la pelota le quede al delantero Carlos Vera, que con absoluta tranquilidad condujo la pelota hasta estar casi al lado del arco y rematar fuerte abajo, evitando que el viento hiciera de las suyas. Así y todo, a pesar de la poca distancia entre el remate y el arco, casi la logra sacar el arquero Martínez, pero la pelota le rebotó, pegó en el travesaño y finalmente pasó la línea.

El gol le dio un poco más de confianza al “alacrán” que en los últimos minutos de la primera mitad tuvo sus chances para ampliar, pero también hizo que Camioneros saliera un poco más de su campo en el segundo tiempo.

En la segunda mitad, el partido siguió siendo muy impreciso por parte de ambos equipos, y la pelota pasaba más por el aire que por el suelo, con los jugadores yendo a disputar cada jugada como si fuera la última.

Así las cosas, los minutos se fueron diluyendo y a medida que iba llegando el final, ambos conjuntos empezaron a sentirse cómodos de alguna forma con el resultado, sabiendo que aún restan 90 minutos y que un solo gol puede ser decisivo para seguir en carreara por el sueño del ascenso.

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