Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos comienza a palpitar una de esas jornadas que prometen quedar marcadas en el calendario del fútbol santacruceño. Escorpión y Atlético Boxing Club volverán a encontrarse este domingo, desde las 19 horas, para disputar la revancha de la tercera ronda de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. Estará en juego mucho más que un resultado: la posibilidad de continuar en carrera hacia el sueño del ascenso al Federal A.

El escenario será la cancha de Hispano Americano, donde el “alacrán” intentará hacer valer la diferencia conseguida en el primer capítulo de esta historia. En el encuentro de ida, Escorpión se impuso por 3 a 1 y obtuvo una ventaja importante de cara a la definición. Sin embargo, enfrente tendrá a un Boxing que conoce perfectamente la exigencia de este tipo de compromisos y que saldrá decidido a buscar la remontada.

Escorpión sabe que tiene una ventaja a favor, pero también que no podrá confiarse ante un rival obligado a asumir riesgos. La inteligencia para administrar el partido, la concentración defensiva y la posibilidad de aprovechar los espacios serán aspectos fundamentales para intentar cerrar la serie. El “Alacrán” quiere ratificar lo hecho en la ida y seguir alimentando su ilusión en el certamen federal.

Del otro lado estará un Boxing que necesita dar una muestra de carácter. El “Albiverde” deberá encontrar rápidamente los caminos para lastimar a su adversario, sostener la intensidad y evitar que la ansiedad termine convirtiéndose en un obstáculo. Su recorrido en la competencia había dejado señales positivas, especialmente después de superar con un contundente global de 9-0 a San Martín de Río Grande. Ahora tendrá una prueba de otra dimensión: revertir una diferencia de dos goles frente a un rival que también conoce muy bien.

Boxing irá por la remontada: necesita ganar por dos goles o más para soñar con la clasificación.

La eliminatoria tiene, además, un condimento especial por tratarse de dos representantes de la capital santacruceña. Escorpión y Boxing representan dos historias importantes del fútbol local y protagonizarán un enfrentamiento que mantiene en vilo a los simpatizantes de ambos clubes. La rivalidad deportiva, el conocimiento mutuo y la trascendencia de lo que está en juego le agregan un atractivo particular a una tarde que promete intensidad desde el primer minuto.

Pero la historia no termina en esta instancia. El ganador de la serie tendrá como próximo rival al vencedor del cruce entre Bancruz de Río Gallegos y Camioneros de Río Grande. De esta manera, el fútbol de la región mantiene abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre representantes santacruceños en el camino hacia las instancias decisivas del campeonato.

La jornada también tendrá una cobertura especial para quienes no puedan acompañar a sus equipos desde las tribunas. LU12 AM680 transmitirá el encuentro en vivo desde la cancha de Hispano Americano, con los relatos de Beo Aravena, los comentarios de Carlos Zapico y Nicolás Boccalon siguiendo cada detalle desde el campo de juego. Una propuesta radial para vivir de cerca una definición que promete emociones y que tendrá a toda la capital santacruceña pendiente de lo que suceda.

La conducción arbitral estará a cargo de Nicolás Conejero, de Trelew, acompañado por Caleb Josué Braco, Ángel Guillermo Díaz y Santiago Van Dick.

Noventa minutos —o quizás algo más, dependiendo de cómo se desarrolle la definición— separan a ambos equipos de un objetivo importante. Escorpión buscará defender la ventaja y confirmar su clasificación; Boxing intentará cambiar el rumbo de una serie que todavía tiene mucho por contar.