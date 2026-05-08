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Este domingo entre las 12 y las 16 horas se llevará adelante un nuevo acto eleccionario en la Liga Independiente. Por un lado estará la oficial, que es la Lista Azul encabezada por el actual presidente Martín Cortez y el vicepresidente Raúl Agüero. Por el otro lado, la Lista Celeste y Blanca, con Delfina Oyarzo como presidenta y Fernando “Paco” Sandoval como vice.

Esta situación, sumada a las condiciones climáticas, llevaron a las autoridades a suspender la fecha para las principales categorías de la liga, la “A” y la “B”. Los que si verán acción este fin de semana serán los equipos de la Categoría “C”.

En cuanto a la conformación de las listas, los principales cargos además de presidente y vice son los siguientes.

Lista Azul: Secretario, Ivonne Rodriguez; Pro Secretario, Matías Díaz Igor; Tesorero, Claudia Quinchaman; Pro Tesorero, Walter Vera; Primer Revisor de Cuentas Titular, Oscar Maldonado.

Martín Cortes irá en busca de la reelección. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Lista Celeste Y Blanca: Secretaria, Jessica Burnes; Pro Secretario, Roberto Ojeda; Tesorero, Omar Carabajal; Pro Tesorera, Carla Andrade; Primer Revisor de Cuentas, Luis Vargas.

Delfina Oyarzo encabeza la lista Celeste y Blanca.

Acción en la Enrique Pino y la Nora Vera para la “C”

Este sábado a las 13 horas en la Nora Vera, darán el puntapié inicial de la 8va Fecha de la Primera “C” los equipos de Adoem y Cacique. A continuación se enfrentarán Gas Aike y Orteguita Jr. A las 17 será el turno par Xeneize y Halcones del Norte. Después de ese partido jugarán Miramar y el escolta Malvinas Argentinas. Cerrarán la jornada a las 21 horas Deportivo Junior y Santa Cruz.

ADOEM se enfrentará a Cacique el sábado a las 13 horas en la cancha Nora Vera.

Ese mismo día la acción también se verá en la cancha Enrique Pino. A las 13 jugarán el puntero del campeonato Ahoniken y Arco Iris. En el siguiente turno Quilmes enfrentará a Río Gallegos. A las 17 Real Sociedad enfrentará a Deportivo Caly. A continuación, Juventud Unida se medirá con 22 de Septiembre y cerrarán la jornada en la Pino Choppers y Bicentenario.

El día domingo, en laEnrique Pino, el primer partido será a las 19 horas entre Urbano y Racing y luego se enfrentarán Misioneros y Los Cachorros.

Juventud Unida enfrentará a 22 de septiembre el sábado a las 19 horas en la cancha Enrique Pino.

Finalmente, en el último turno de las 22 horas pero en la Nora Vera, jugarán Fénix y el equipo del SOEM.