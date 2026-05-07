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Comenzando por la categoría +50 “A”, el torneo se dividirá en cinco zonas, de las cuales dos tendrán cinco equipos y las otras tres contarán con tres delegaciones.

En la Zona “A” estarán los equipos Ankatu de Caleta Olivia y Cedefys de San Julián. En la Zona “B” se ubicará el equipo El Trébol de El Calafate. En la “D”, compartirán grupo Los Gladiadores de Río Turbio y Uaken de Piedrabuena. En la Zona “D” también compartirán grupo dos equipos de Santa Cruz. Uno será Rosario Central de El Calafate y el otro Los Sureños de 28 de Noviembre.

En Categoría +50 “B” habrá dos equipos de Santa Cruz. Por un lado estará Joshem de Río Gallegos en la Zona “B” y por el otro, Universitarios de Caleta Olivia ocupará la Zona “C”.

En lo que respecta a la categoría +60 “A”, Universitarios de Caleta Olivia ocupará la Zona “A”, la Escuela de Puerto Santa Cruz la Zona “B”, Los Sureños de 28 de Noviembre la “C” y Gladiadores de Río Turbio la “D”.

Por último, en la Categoría +60 “B”, Ankatu de Caleta Olivia estará en la Zona “A” y El Trébol de El Calafate en la Zona “B”.

“Desde la Federación extendemos nuestro reconocimiento a cada equipo y sus integrantes, quienes llevarán con orgullo el nombre de Santa Cruz en esta competencia nacional, reafirmando el crecimiento del Newcom como disciplina que une generaciones y comunidades” destacaron desde la Federación Santacruceña de Voleibol.