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A partir del sábado se estará jugando una nueva edición del Torneo Rankeado que organiza todos los meses el Río Gallegos Tenis Club.

Durante los días sábado y domingo se estarán disputando partidos en modalidades singles y dobles. Las categorías serán, en damas, “B” y “C”, y en caballeros habrá 2da, 3ra, Intermedia y Libre.

Los partidos comenzarán el día viernes a las 20 horas y continuarán durante toda la jornada de sábado y domingo por la mañana y la tarde.

Desde las cuentas oficiales del club invitaron a toda la comunidad a acercarse a las instalaciones del club en calle Avellaneda 25 para disfrutar de la competencia.

“Los esperamos para disfrutar de un fin de semana a puro tenis, con lindos partidos, buena compañía y la posibilidad de acercarse a la confitería para comer algo rico y pasar un gran momento en el club”.

Escuela de menores

En recientes declaraciones públicas, el presidente de la institución Luciano Sorani comentó que están abocados al crecimiento del deporte en edades formativas.

“La escuela de menores empezó a crecer nuevamente. Hemos cambiado el sistema de enseñanza para que los chicos puedan tener otra dinámica de juego”.

En ese sentido, dijo que la idea es detectar talentos tempranos para que se puedan desarrollar y que a partir de ahí empiece a crecer el deporte.

Asimismo, mencionó las dificultades económicas que implicaría traer capacitaciones o realizar clínicas a cargo de profesionales para los deportistas del club.

“Es muy difícil traer personas a dictar clínicas porque entre los costos que conlleva estamos hablando de varios millones de pesos, y si queremos que tenga éxito no podemos cobrar el valor que deberíamos cobrar para que los chicos puedan participar” explicó.

Por último, dijo que a pesar de estos impedimentos no claudican en generar nuevas ideas para el crecimiento del deporte como podría ser la incorporación de un profesional en psicología deportiva.