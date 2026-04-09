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Hasta el año pasado, por una cuestión federativa, representaba a la provincia de Chubut. Pero el 23 de febrero de este año finalmente logró federar su Escuela “Arquería Cruz del Sur”, lo que le permitió competir en los torneos con el nombre de su escuela y representando a su localidad.

“Por primera vez en la historia tenemos un representante en la selección Argentina de Tiro Con Arco. Con mucho trabajo y sacrificio en febrero se pudo federar el club a nivel nacional” resumieron el logro en las redes oficiales de la Escuela de Arquería.

Más allá de este logro que la catapulta a la primera escena del deporte a nivel mundial, Yesica viene peleando por difundir y desarrollar el deporte hace varios años.

Comenzó dando clases en el Club Náutico, un lugar cerrado que le permitía enseñar a niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, el lugar fue vandalizado siete veces e incluso llegaron a usurparlo, por lo que Yesica, que se había encargado de acondicionar el lugar especialmente, decidió desistir de su uso.

La competencia se desarrolló en Córdoba los días 3 y 4 de abril.

“Se viene trabajando hace unos años con altos y bajos. Más bajos que altos pero siempre con constancia. Se vienen unos meses en los cuales vamos a precisar toda la ayuda posible, por sobre todo en la búsqueda de un espacio cerrado” añadieron en las redes de la Arquería.

Desde que dejaron el Club Náutico Yesica no pudo conseguir otro lugar cerrado, por lo que se las ingenió para seguir con las prácticas al aire libre en un lugar que le cedían especialmente.

Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y las condiciones de seguridad necesarias para practicar el deporte, nuevamente tuvo que suspenderlas.

Eso no le impidió, de todos modos, tener la posibilidad de organizar torneos abiertos con arqueros de otras localidades patagónicas para no perder el roce de la competencia.

El tiro con arco 3D es una modalidad de campo que consiste en disparar a figuras tridimensionales en un entorno natural.

Eso llevó a que alumnos de su Escuela representaran a Caleta Olivia en los Juegos de Integración Patagónica de los años 2023 y 2024 e incluso alcanzaran el 5to puesto a nivel nacional en los Juegos Evita.

En definitiva, Yesica sigue entrenando pero no puede enseñar. Tal vez esta hazaña que consiguió sea el puntapié para que el Tiro Con Arco se empiece a desarrollar más en Santa Cruz, como sucede en otras provincias patagónicas como Chubut.

“Hoy disfrutemos y celebremos que entramos al Mundial de 3D” concluye el mensaje en el Facebook de la Escuela de Arquería de Caleta Olivia.

Tiro con Arco 3D

La modalidad 3D en Tiro con Arco consiste en disparar a figuras tridimensionales de espuma que representan animales a tamaño real en un entorno como bosques o montañas.

Los arqueros avanzan por un recorrido, estimando distancias desconocidas y enfrentando terrenos variados, disparando dos flechas por diana con un límite de 90 segundos.

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