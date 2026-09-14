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Facundo Huaiquil vivió una jornada cargada de emociones en el kartódromo. El piloto comenzó con un buen ritmo desde la clasificación, atravesó un momento complicado en la serie y terminó protagonizando una gran remontada en la final, donde logró quedarse con el triunfo.

“Estuvo linda. Tuvimos una buena clasificación, habíamos quedado segundos y en la serie largamos primeros”, relató Huaiquil en diálogo con La Opinión Austral.

Sin embargo, la serie no salió como esperaban. El equipo decidió realizar algunos cambios en el auto, pero el resultado no fue el buscado. “Tocamos el auto para hacer unos cambios que no se dieron y terminamos últimos”, explicó.

Con ese resultado, la final se presentó como un desafío. Huaiquil sabía que contaba con un kart competitivo y que la clave iba a estar en avanzar sin cometer errores.

“En la final sabíamos que teníamos buen auto y había que remontar, esa era la clave. Teníamos buen auto y, si hacíamos maniobras limpias en los momentos oportunos, teníamos chances”, señaló.

La estrategia comenzó a funcionar y el piloto fue recuperando terreno hasta meterse en la pelea por los primeros puestos. En ese momento, incluso pensaba en administrar la situación y sacar kilos, sin imaginar el desenlace que tendría la carrera.

“Cuando vi que estábamos cerca de los primeros cuatro, mi idea era sacar kilos, pero así se dan las carreras. No pensaba ganar y se dio así”, contó.

Las últimas vueltas tuvieron además un duelo particular con Sebastián, uno de los protagonistas de la definición. Huaiquil recordó el momento en el que salió a pista nuevamente y tuvo que defender su posición en el tramo final.

“Cuando salgo faltando dos vueltas lo vi a Seba atrás. Me defendí bien en la uno; en la dos se me tira para afuera. Habíamos salido a la par”, relató.

En ese sentido, destacó el conocimiento que existe entre ambos pilotos y la intensidad propia de la competencia. “Él sabe cómo corro, yo sé cómo corre él, y se dio así. Son cosas que pasan”, expresó.

Más allá del resultado individual, Huaiquil puso en valor el trabajo colectivo que existe detrás de cada presentación. El esfuerzo del equipo y de las personas que acompañan al proyecto resulta fundamental para sostener el rendimiento durante toda la competencia.

“Hasta hoy a la mañana estábamos primeros. Por circunstancias de la carrera terminamos casi igual con Seba”, explicó, antes de destacar especialmente a quienes trabajan detrás de escena.

“Individual y grupalmente trabajamos mucho. Hay mucha gente que ayuda muchísimo, que no se nota afuera, pero son buenas personas y están dando todo para que ganemos”, remarcó.

Así, la jornada terminó con una victoria que tuvo un valor especial. Huaiquil pasó de largar primero en la serie, caer hasta el último lugar y llegar a la final con la obligación de remontar, a cerrar la competencia en lo más alto. Un resultado que, además del rendimiento en pista, reflejó el trabajo silencioso de todo un equipo.