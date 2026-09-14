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Santiago Gómez volvió a acercarse a las pistas desde un lugar diferente. Ya retirado de la competencia, esta vez asumió el rol de padre para acompañar a su hijo durante una jornada de karting, compartiendo el momento junto a toda su familia.

“Hoy estoy como papá, acompañándolo a él. Tanto yo como mi señora hacemos un equipo y lo acompañamos, porque yo ya estoy retirado de las pistas, dejé de correr”, contó Gómez en diálogo con La Opinión Austral.

La jornada también tuvo un condimento especial para el expiloto, ya que recibió la invitación de Manu Silva para volver a girar. “Hoy me invitó Manu Silva a correr y está toda la familia, así que es re lindo y estamos disfrutando”, señaló.

El kartódromo se convirtió así en un espacio de encuentro familiar. Incluso hubo lugar para las observaciones de los más chicos. Gómez relató que Gregorio, el mayor de sus hijos, lo vio girar y no dudó en marcarle algunos aspectos para mejorar.

“Gregorio, que es más grande, me vio girar y me dijo: ‘Te falta mejorar acá’. Me retó, pero me estaba explicando”, contó entre risas. Y agregó: “Es lindo todo lo que hacemos en familia y más esto que nos gusta”.

La presencia de sus padres también hizo que la jornada fuera todavía más especial. “Está mi papá y mi mamá viendo a los nietos, así que uno lo disfruta y se pone muy contento”, expresó.

Gómez también destacó el movimiento que se observa en el predio y la posibilidad de que el karting continúe creciendo. “Recién veía a los chicos jugando al fútbol, así que está muy lindo el kartódromo y esto genera que haya mucha gente y muchos kartings”, afirmó.

En ese sentido, valoró las mejoras y el trabajo que se viene realizando para fortalecer la actividad. “Se están haciendo muchas cosas y viene bien, porque todos hacen el esfuerzo para correr”, sostuvo, al tiempo que vinculó el crecimiento de la disciplina con la situación económica.

“Va a mejorar cuando la economía mejore, va a repercutir y va a estar todo muy positivo”, manifestó con optimismo.

Finalmente, con la mirada puesta en la competencia y en disfrutar de la jornada, Gómez resumió el objetivo con una frase sencilla: “Vamos por buen camino, vamos a tratar de no cansarnos y tratar de terminar la carrera”.

Más allá del resultado deportivo, la jornada dejó una imagen que trasciende la pista: tres generaciones compartiendo una misma pasión, con Santiago Gómez acompañando a sus hijos y reencontrándose, aunque sea por un rato, con las sensaciones de correr.