Facundo Pérez Costa: “No hay que bajar los brazos”

El golpe de no poder correr, la última competencia en Chile, el aislamiento obligatorio y los entrenamientos. El ciclista Facundo Pérez Costa cuenta a LOA cómo vive los cambios en el escenario de la pandemia.

El ciclista Facundo Pérez Costa comenzó el año con un calendario cargado. Su principal competencia era el Campeonato Argentino Marathon UCI 2020, que se suspendió y reprogramó para fines de noviembre. La última carrera que corrió se realizó unos días antes del aislamiento social preventivo y obligatorio en Chile.

El calafateño conversó con La Opinión Australsobre la suspensión del Campeonato Argentino, el aislamiento y su día a día puertas adentro.

Antes de la cuarentena competiste en Chile, ¿cómo fue?, ¿cómo estaba el país en aquél momento?

Facundo Pérez Costa:Estaba emprendiendo mi viaje de Calafate a Córdoba, había despachado mi bici, había hecho el check in, estoy por embarcar y me mandan un mensaje avisando que el Campeonato Nacional (previsto para el 22 de marzo) se había suspendido. Tomé la decisión de suspender el viaje.

Me acordé de una carrera a la que me habían invitado en Chile, era uno de los objetivos secundarios que no podía planificar porque la fecha estaba muy cerca del Argentino. Viajé el jueves de Calafate a Punta Arenas, el viernes a la mañana de Punta Arenas a Puerto Montt, luego a Puerto Varas.

El sábado a la mañana corrí el Giro del Lago (finalizó segundo). Allá no estaba marcada la situación del coronavirus, pero fue como en Argentina, creo que a la semana siguiente empezó el caos, cada vez peor y hoy Chile se encuentra mucho peor que nosotros.

¿Al regresar de Chile iniciaste un aislamiento?

F.P.C.:El lunes 16 volví a Argentina, tuve dos días donde me pude informar, estuve entrenando mucho y no estaba muy al tanto de las noticias, esos dos días estuve en una casa de familia que estaba de vacaciones, estaba alejado de la ciudad, así que no salía.

Vi que era una situación muy difícil, complicada, ahí empecé a tomar noción de que dependía de cada uno, no hay ninguna vacuna, ningún proceso seguro porque es algo nuevo, y escuché cuando declararon a Brasil y Chile como países de riesgo y que en Argentina a los que venían de los países de riesgo recomendaban u obligaban el aislamiento, a mí nadie me dijo nada de respetar una cuarentena (el decreto tiene fecha del 12/03).

Cuando estaba viajando, le dije a mi novia que iba a respetar una cuarentena porque venía de un país de riesgo. Crucé la frontera, ya tenía toda la comida, las compras que me habían hecho, respetando esas dos semanas dentro de las que declararon la cuarentena obligatoria, y ahí todo el pueblo estaba en cuarentena. Una vez que pude terminar mi cuarentena posterior al regreso de Chile, salí por lo menos a hacer las compras de la semana.

¿Cómo viviste el aislamiento por viaje?

F.P.C.:La primera semana después de que llegué de Chile fue la más difícil porque estaba haciendo un duelo de todo el sacrificio, tiempo y dinero que me costó preparar el Campeonato Argentino.

Creo que estuve dos días sin hacer nada. Al tercer día me costó, por más que me costara me subí una hora, media hora al rodillo, al otro día lo mismo, obligándome hasta que pasada una semana ya me relajé, tomé noción, acepté toda la situación y volví a la rutina indoor a la que estoy acostumbrado.

El calafateño se estaba preparando desde noviembre para el Campeonato Argentino suspendido.

¿Cómo es tu rutina?

F.P.C.: Todos los inviernos preparo mi objetivos dentro de casa, actualmente realizo de dos a tres turnos por día, dos de rodillo, y los lunes, miércoles y viernes le agregué un turno de ejercicios físicos que me envía mi preparador físico. Es bastante complejo, ahora estoy preparándolo de la mejor manera, enfocado a mantenerme, no aumentar de peso y esperar que la situación mejore y se resuelva.

¿Qué les dirías a otros ciclistas a quienes les gustaría salir a entrenar, pero deben hacerlo en la casa?

F.P.C.:Creo que es cuestión de voluntad y adaptación, la rutina indoor no me molesta, todos los años me preparo de tres a cuatro meses puertas adentro en rodillo, inclusive he tenido muy buenos resultados yendo a correr nacionales, carreras difíciles.

Con una planificación puertas dentro sí se puede, hoy ningún deportista tiene una planificación, no tenemos nada certero, pero mi recomendación es no parar, por ahí relajarse un poco, pero no abandonar la actividad física.

Estoy entrenando dos a tres turnos por día, pero sin presiones y con baja intensidad, es más que nada recreativo, para mantener el peso, la cabeza. No hay que bajar los brazos y saber que esto en algún tiempo va a pasar.