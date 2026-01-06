Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lee Sang-hyeok, conocido mundialmente como Faker, fue distinguido con la Medalla del Dragón Azul, el mayor reconocimiento deportivo del país. El premio oficializa el lugar de los eSports en Corea del Sur y marca un antes y un después para los videojuegos competitivos a nivel mundial.

El país asiático exportador de cantantes de K-pop y gamers profesionales volvió a marcar tendencia al convertir a Faker en el primer jugador profesional de eSports en recibir la Cheongnyong Medal, la máxima condecoración que otorga el Estado surcoreano.

La distinción fue entregada por el presidente Lee Jae-myung durante una ceremonia oficial, en la que se destacó el impacto cultural y deportivo que han tenido los eSports en el país asiático.

Un reconocimiento histórico para los deportes electrónicos

Con este premio, Faker se suma a una selecta lista de atletas que recibieron la Medalla del Dragón Azul, entre ellos el futbolista Son Heung-Min y la patinadora olímpica Kim Yuna Es la primera vez que un representante de los deportes electrónicos accede a este honor, lo que consolida a los eSports como disciplina deportiva de alto rendimiento en Corea del Sur.

“Estoy muy honrado de recibir la Medalla del Dragón. Este premio llega gracias a mis fans, quienes constantemente me apoyan. Seguiré dando todo como jugador profesional para cumplir sus expectativas”, expresó el jugador tras recibir la distinción.

Faker es considerado el mejor jugador de League of Legends a nivel mundial.

Quién es Faker, el ícono mundial de League of Legends

Lee Sang-hyeok nació en Seúl en 1996 y se profesionalizó en League of Legends en 2013. Desde su llegada al equipo SKT T1 (ahora T1), se transformó en el jugador más exitoso de la historia del videojuego. League of Legends es un videojuego de batalla en línea lanzado en 2009 y muy popular en la comunidad gamer.

Entre sus récords más destacados figura ser el único gamer en ganar el Campeonato Mundial de LoL en seis ocasiones, tres de ellas de manera consecutiva. Su talento y constancia le permitieron mantenerse más de una década en el mismo equipo, algo poco común en el mundo de los eSports.

Para los fanáticos, Faker es “el Messi del LoL”, una comparación que refleja su dominio absoluto y su influencia en el juego a nivel global.

Además de sus títulos mundiales, Faker fue reconocido como Jugador de eSports de PC de la década en los eSports Decade Awards, celebrados en Arabia Saudita en agosto de 2025.

Qué es la Medalla del Dragón Azul

La medalla Cheongnyong, también conocida como Dragón Azul, es el mayor honor deportivo que se entrega en Corea del Sur. Está destinada a atletas, entrenadores y personalidades que hayan contribuido de manera significativa al desarrollo del deporte, al prestigio nacional o a la participación pública.

La distinción se divide en cinco categorías, siendo la del Dragón Azul la más alta. Durante los festejos de Año Nuevo, el presidente surcoreano entregó personalmente el premio a Faker, sellando un reconocimiento histórico para los eSports.

Con esta condecoración, Corea del Sur reafirma su liderazgo mundial en videojuegos competitivos y abre la puerta para que los eSports sean definitivamente considerados un deporte.