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Fiorella Propato San Martín volvió a ser protagonista en una competencia internacional de pádel. La representante de El Calafate alcanzó las semifinales del FIP Bronce de Camboriú, Brasil, junto a la chilena Giannina Minieri, en una nueva muestra de su crecimiento dentro del circuito profesional.

La dupla argentino-chilena cerró su participación este domingo al caer en la instancia semifinal frente a las argentinas Sofía Luini y María Belén Mosca, quienes se impusieron por 6-2 y 6-2 y avanzaron a la definición del torneo.

Más allá del resultado final, la actuación de Propato San Martín volvió a ser positiva, ya que logró ubicarse entre las mejores cuatro parejas de un certamen internacional con presencia de destacadas jugadoras del continente. De esta manera, la calafateña continúa acumulando experiencia y consolidando su lugar en el circuito FIP.

En la otra semifinal, Antonella D’Angelo y Victoria Milena Vilches derrotaron a las chilenas Kimberley Carrasco y Catalina Arancibia por 6-4 y 6-2, asegurando una final completamente argentina entre las parejas Luini-Mosca y D’Angelo-Vilches.

Tal como consignó el medio Ahora Calafate, tras su paso por Brasil, Propato San Martín regresará a la Argentina para permanecer unos días antes de retomar la competencia internacional. La jugadora ya prepara una nueva gira por distintos torneos del continente, con el objetivo de seguir sumando rodaje, mejorar su posición en el ranking y continuar con la evolución que viene mostrando en el máximo nivel del pádel profesional.

Una trayectoria que la llevó de dominar las categorías juveniles al circuito mundial

El presente internacional de Fiorella Propato San Martín es consecuencia de una carrera construida desde muy joven. La jugadora de El Calafate fue una de las grandes protagonistas del circuito de menores de la Asociación de Pádel Argentino (APA), donde logró mantenerse durante tres años consecutivos como número uno nacional en las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18.

Fiorella en el año 2024 cuando se consagró campeona juvenil con la Argentina en México.

Durante esa etapa, formó una de las duplas más destacadas del pádel juvenil argentino junto a la puntana Francesca Floriani. Con una gran conexión dentro y fuera de la cancha, ambas cosecharon importantes títulos, entre ellos el Master de Menores y distintas etapas de la Liga de Menores de la APA.

Su crecimiento también tuvo impacto a nivel internacional. Fiorella integró la Selección Argentina que se consagró campeona mundial por equipos en el Mundial de Menores disputado en México en 2021, además de sumar títulos continentales como el Panamericano de Menores y la América Padel Cup.

El año pasado obtuvo la medalla de Bronce en el Mundial Juvenil disputado en España.

En los últimos años dio el salto definitivo al profesionalismo y comenzó a competir dentro del circuito internacional de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y Premier Pádel. En 2026 concretó uno de los grandes hitos de su carrera al disputar el cuadro principal del Asunción P2 de Paraguay, una de las competencias de mayor jerarquía del calendario mundial, tras recibir una invitación especial y compartir cancha nuevamente con la chilena Giannina Minieri.

Actualmente, Propato San Martín continúa su recorrido por el CUPRA FIP Tour, participando en torneos de Europa y Sudamérica con el objetivo de seguir sumando puntos para el ranking mundial. Su mejor ubicación histórica dentro del ranking unificado fue el puesto 192 del mundo.

Fiorella junto a su compañera Francesca Floriani salieron campeonas este año de la segunda fecha de la Liga de Menores organizada por APA.

Además de sus logros deportivos, la jugadora calafateña fue reconocida en 2026 con el Premio Islas Malvinas, distinción otorgada por la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por su trayectoria y representación del país en escenarios internacionales.

Como parte de su crecimiento dentro del alto rendimiento, Fiorella también integra el Team Nox, siendo atleta oficial de una de las marcas internacionales más reconocidas del mundo del pádel.