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“Fue un rival duro. El promedio de edad nuestro es entre 20 y 22 años, tenemos un plantel muy joven. Creo que estuvimos a la altura. Por momentos creo que ellos subestimaron un poco al rival, nosotros con nuestras armas lo fuimos a buscar, tuvimos muchas chances, no la pudimos embocar en el tiempo que la tendríamos que haber embocado” sostuvo Cárdenas.

Y agregó: “En el análisis general fue un partido muy parejo, a mi parecer tuvimos las chances más claras. Me deja la duda del tercer gol, creo que volvía de la posición adelantada, pero bueno, ya está, son errores o fallos que nosotros no los podemos subsanar. En definitiva hicimos un buen papel, estuvimos a la altura y creo que es meritorio el haber estado acá y haber llegado hasta el final”

La lluvia y el estado del campo de juego también fueron un factor determinante para el desarrollo del encuentro y, según Cárdenas, perjudicaron el estilo de juego de Racing.

“La cancha no estaba en buen estado, tenía mucha agua, hacía que la pelota no ruede. Nosotros, al ser un equipo que jugamos más rápido, no podíamos hacer nuestro juego. Inevitablemente te tenés que acomodar a las inclemencias de la cancha y hay un montón de cosas, pero creo que hicimos un buen trabajo. Se nos escapó y felicitar al rival”.

El técnico también hizo referencia al arbitraje y a distintas situaciones que, desde su perspectiva, condicionaron el desarrollo del partido.

“Hay fallos muy puntuales. La primera jugada del 9, que le pega un rodillazo en la cabeza al arquero, creo que era para sacarlo de la cancha tempranamente. Después hay muchas jugadas donde corta y se tarda mucho en reanudar el juego, adiciona cinco minutos, se tira un jugador, no para de correr el tiempo, no vuelve a adicionar y creo que esas cosas van haciendo que nosotros levantemos un poco la temperatura”.

Sin embargo, Cárdenas evitó responsabilizar exclusivamente a la terna arbitral y reconoció que las equivocaciones forman parte del juego.

“Pero son humanos, se equivocan, nosotros nos equivocamos, los chicos míos se equivocan. En líneas generales creo que fue un buen partido, me queda esa sensación de haber podido jugar un tiempo más, porque creo que el partido lo ameritaba y el tiempo de adición fue muy corto”.

Finalmente, el entrenador destacó el acompañamiento recibido durante toda la campaña y puso en valor el esfuerzo realizado por el club para alcanzar la definición.

“Hay muchas herramientas para trabajar, agradecer a la comisión directiva que siempre está a disposición, a la gente de San Julián que nos mandó un montón de buena energía, a la hinchada, a toda la gente que colabora con el club”.

FOTO VANINA JANCICH_LA OPINION AUSTRAL

“Es un club que está por cumplir 100 años y no es fácil venir hasta acá, llegar, disputar esta final, con todo lo que eso implica y creo que hemos hecho un buen papel, así que agradecido”.

Racing no pudo quedarse con el título, pero cerró una campaña que le permitió llegar hasta la definición provincial con un plantel joven y competitivo. Bancruz se impuso 3-2 y consiguió el pasaje directo al Torneo Regional Federal Amateur.