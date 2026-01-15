El runner y entrenador riogalleguense Gastón Rivarola formará parte de la histórica 60ª edición de la Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica – Dr. Diego Joaquín Zamit, que se desarrollará el sábado 24 de enero de 2026 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El evento, considerado uno de los más importantes del atletismo patagónico, contará con cobertura especial del Grupo La Opinión Austral y reunirá a corredores de trayectoria nacional e internacional.

Rivarola será uno de los cuatro representantes de Río Gallegos que viajarán con el respaldo del Grupo La Opinión Austral y Marga Taqsa. Antes de emprender viaje, visitó los estudios de LU12 AM680, donde brindó detalles de su preparación y del trabajo que realiza con su grupo Las Águilas.

A lo largo de sus seis décadas, la Corrida de Crónica se ha consolidado como un evento deportivo de gran impacto regional. Cada año convoca a atletas de vasta trayectoria, algunos incluso con participación en competencias internacionales, lo que la posiciona como una prueba de referencia dentro del calendario deportivo patagónico.

Para Rivarola, esta será su primera experiencia en la competencia. “Es un evento internacional, vienen corredores de todas partes del mundo y de Argentina. Estar en la línea de largada con atletas de elite es increíble”, expresó, destacando la importancia de compartir circuito con figuras reconocidas del atletismo.

Preparación con disciplina y estrategia

El atleta explicó que comenzó a entrenar específicamente para esta carrera a fines de diciembre, luego de competir en el Desafío del Puma en Río Turbio. Tras una breve etapa de recuperación, enfocó su planificación en Comodoro Rivadavia.

“Nos ven correr con lluvia, viento, frío y dicen ‘estos están locos’, pero es parte del proceso”, comentó entre risas. Rivarola correrá la nueva distancia de 11 kilómetros, que debuta en esta edición aniversario. “No conozco el circuito, pero sé que hay avenidas amplias como Rivadavia y Kennedy, ideales para no salir desesperado y disfrutar la carrera”, señaló.

El entrenador remarcó la importancia de la planificación previa. “Siempre hay una estrategia: hidratación, alimentación y preparación. No es anotarse porque sí. Yo corro hace 10 años y con Las Águilas trabajamos desde 2017”, explicó.

Antes de viajar, visitó los estudios de LU12 AM680 para contar cómo se prepara para el desafío deportivo

El runner llega con buenos antecedentes deportivos. Actualmente registra marcas por debajo de los 20 minutos en 5 km, tiempos cercanos a los 40 minutos en 10 km y una media maratón en 1 hora 35. En maratón, logró completar los 42 km en 3 horas 40.

“Va a ser mi primera vez en Comodoro y estoy feliz. También agradecido con LU12 y La Opinión Austral porque queremos transmitir desde adentro de la carrera, charlar al trote y compartir la experiencia”, adelantó.

Adaptación al clima y al horario

Uno de los desafíos será adaptarse a las condiciones climáticas y al horario de largada, prevista para las 17:30 horas, algo poco habitual para los corredores. “El cuerpo reacciona distinto si corrés a la mañana o a la tarde. Por eso estoy entrenando en distintos horarios y sumando entrenamiento cruzado como natación, bici y stretching”, explicó.

Debido a cuestiones laborales no podrá ir con mucho tiempo de anticipación para aclimatar el cuerpo. Viajará el viernes 23 por la tarde y llegará a Comodoro en la madrugada del sábado. “La adaptación va a ser prácticamente en el circuito. Haré un trote suave por la mañana y después a esperar la largada”, comentó.

En la semana previa intensificó la carga de carbohidratos. “Fideos, arroz, arroz yamani, pollo, pescado… lo habitual. Siempre digo que no hay que hacer todo de golpe. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse”, sostuvo.

Más representantes santacruceños

En esta edición aniversario, los runners que viajarán desde la capital santacruceña con el respaldo del Grupo La Opinión Austral serán Gastón Rivarola, Romina González, Yamila Ojeda y Carolina Vega.

Pero también participarán otros corredores de Río Gallegos que se suman de manera independiente, entre ellos Alberto Márquez, quien ya compitió en tres o cuatro ediciones anteriores, Stefano Musitano, uno de los referentes del atletismo patagónico, y Elvis Cárdenas, atleta de 62 años. Sobre este último, Rivarola destacó: “Me sorprende y me encanta que gente adulta se anime. En el running no hay edad para empezar”, remarcando el espíritu inclusivo de la disciplina.

También valoró las categorías infantiles de la Corrida. “Hay chicos de 7 a 13 años que corren distancias más cortas. Está buenísimo para que vivan la experiencia. La competencia es con uno mismo”, afirmó.

El trabajo con Las Águilas

Rivarola lidera el grupo Las Águilas desde 2017. Actualmente prepara a un equipo de 12 atletas para los 21 km de Buenos Aires, otro evento internacional. “Tenemos ocho meses de preparación. Los últimos cinco son clave. También hacemos trail y montaña”, explicó.

A sus 39 años, Rivarola promueve el deporte como herramienta de bienestar físico y mental. “Entrenar te saca la cabeza de muchos problemas. Tiene que ser un hábito, no una obligación”, expresó.

El factor grupal, según contó, es clave para sostener la motivación. “Cuando tenés un grupo que te espera, compartís mates después de entrenar, se hace más llevadero. Eso genera comunidad”.

Como ejemplo inspirador mencionó a la atleta italiana Elisa Forti -radicada en Argentina desde los 14 años-, quien comenzó a correr a los 72 años y hoy, con más de 90, sigue compitiendo. “Es increíble su fuerza y constancia. Te demuestra que nunca es tarde para empezar”, reflexionó.

Objetivo en la Corrida de Crónica

Para esta primera participación, Rivarola tiene claro su objetivo. “Quiero llegar, disfrutar y poder transmitir la experiencia. Ojalá el año que viene se sume más gente”, expresó.

Destacó además el espíritu del evento: “Hay quienes buscan marca, otros que corren por primera vez y algunos que la toman como fija del calendario. Es hermoso compartir con más de mil personas”.

Horarios de entrenamiento

Para todos los interesados en sumarse a la movida, Rivarola brinda clases de running los martes y jueves en cuatro turnos:

8:00 (grupo inicial)

15:00

19:00

20:00 (nivel avanzado)

Además, dicta entrenamiento funcional los lunes, miércoles y viernes a las 8:00, 14:00 y 19:00. También coordina el grupo Running Kids para chicos de 7 a 13 años, con actividades recreativas y entrenamiento al aire libre.

“Trabajamos fuerza en puentes, fortalecemos piernas, glúteos y core. No es solo correr, es entrenar para correr”, explicó.

Quienes deseen más información pueden contactarlo a través de Instagram en @coachgastonrivarola y @roomteamaguilasdelsur, o en Facebook como Gastón Rivarola Coach.