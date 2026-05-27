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Este jueves en la cancha “Héctor Etchart” del Club Ferro Carril Oeste, Gimnasia de Comodoro Rivadavia disputará, a partir de las 20 horas, el primero de tres match points que tiene para acceder a la final de la Liga Nacional. Sería la tercera vez en su historia que llegue hasta esta instancia.

En la otra semi, Quimsa también está 2 a 0 arriba frente al equipo de Boca Juniors. Vale resaltar que desde que las instancias de semifinales comenzaron a jugarse al mejor de cinco partidos, se disputaron 76 series, de las cuales en 56 oportunidades uno de los equipos logró ponerse en ventaja 2 a 0. De esas 56, en 52 ese equipo terminó clasificándose.

Podría volver la figura de Ferro para el tercer partido de la serie

Emiliano Lezcano, escolta de Ferro Carril Oeste, evolucionó favorablemente de la lesión sufrida en el inicio de la serie y podrá estar presente este jueves en el tercer partido de las semifinales de la Liga Nacional frente a Gimnasia de Comodoro.

Cabe recordar que Lezcano se había lesionado a los tres minutos del primer partido de la serie, cuando luego de convertir una bandeja pisó a un camarógrafo que estaba filmando sobre la línea de la cancha, lo que provocó un comunicado del club de Caballito contra la televisación de la Liga.

Entre otras frases, el comunicado que hizo público Ferro decía: “La TV, por migajas que reparte a los clubes, piensa que tiene la impunidad de hacer y decidir lo que quiera”, en referencia a la ubicación de los camarógrafos dentro de la cancha durante los partidos.

Momento de la lesión de Lezcano en el primer partido de la serie.